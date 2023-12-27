Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası başlamak üzere. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar Çin ile global sürümleri arasında herhangi bir teknik özellik ve tasarım farkının olmayacağı yönünde. Peki akıllı telefonlar kaç yıl güncelleme alacak?

Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi Note 13 serisinin global sürümleri kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Dahası, akıllı telefonların üç yıl Android ve dört yıl ise güvenlik güncellemesi alacağı ifade ediliyor.

Exclusive: All Redmi Note 13 series phones will ship with MIUI 14 based on Android 13, in India as well as Global. All phones will get 3 years of Android updates (up to Android 16) & 4 years of security updates. These phones will not receive Xiaomi HyperOS anytime soon. pic.twitter.com/6s2l8vSxpL — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) December 26, 2023

Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak Redmi Note 13 modellerinin Android 16'ya kadar destekleneceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında cihazların yakın zamanda yeni HyperOS yapısını alması beklenmiyor. Akıllı telefonların 4 Ocak'ta tanıtılacağını da belirtelim.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;