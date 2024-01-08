Redmi Note 13 Global Fiyatı Belli Oldu
Redmi Note 13 serisinin global fiyatları açıklandı. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü 279 euro, 8 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonu ise 229 euro olarak belirlendi. Çin ve global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farkı bulunmuyor.
Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası yakında başlayacak. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası akıllı telefonun Çin ve global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farklılığının olmayacağı yönünde. Peki serinin fiyatları ne kadar olacak? İşte Redmi Note 13 global fiyat etiketi!
Redmi Note 13 global fiyatı ne kadar olacak?
Redmi Note 13 modeli Aldi Talk'ta listelendi. Buna göre akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü 279 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonunun ise 229 euroya satılacağı söyleniyor.
Yukarıda da belirtildiği gibi akıllı telefonların Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Yani cihazlar Çin'de tanıtılan özellikleriyle ve tasarımlarıyla globaldeki kullanıcıların karşısına çıkacak. Lansmanın ise 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor.
Redmi Note 13 serisinin globale çıkış tarihi açıklandı! İşte tahmini Türkiye fiyatı
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 teknik özellikleri şöyle;
ÖzelliklerBilgilerGövdeBoyutlar161.1 x 75 x 7.6 mm (6.34 x 2.95 x 0.30 in)Ağırlık173.5 g (6.14 oz)SIMÇift SIM (Nano-SIM, çift bekleme)IP54, toz ve sıçrama direnciEkranTipAMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 1000 nits (maksimum)Boyut6.67 inç, 107.4 cm2 (~88.9% ekran-gövde oranı)Çözünürlük1080 x 2400 piksel, 20: 9 oranı (~395 ppi yoğunluk)KorumaCorning Gorilla Glass 5İşlemciİşletim SistemiAndroid 13, MIUI 14Yonga SetiMediatek Dimensity 6080 (6 nm)CPUOcta-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)GPUMali-G57 MC2RAM ve DepolamaKart YuvasıYokDahili Bellek128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAMAna kameraÇift108 MP, f/1.7, (geniş), 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (derinlik)ÖzelliklerLED flaş, HDR, panoramaVideo1080p@30fpsÖn kameraTek16 MP, (geniş)ÖzelliklerHDRVideo1080p@30fps24-bit/192kHz Yüksek Çözünürlüklü SesEk özelliklerSensörlerParmak izi (yan monteli), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusulaPilTipLi-Po 5000 mAh, çıkarılamazŞarj33W kablolu