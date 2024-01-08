Redmi Note 13 Global Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası yakında başlayacak. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası akıllı telefonun Çin ve global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farklılığının olmayacağı yönünde. Peki serinin fiyatları ne kadar olacak? İşte Redmi Note 13 global fiyat etiketi!

Redmi Note 13 global fiyatı ne kadar olacak?

Redmi Note 13 modeli Aldi Talk'ta listelendi. Buna göre akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü 279 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonunun ise 229 euroya satılacağı söyleniyor.

Yukarıda da belirtildiği gibi akıllı telefonların Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Yani cihazlar Çin'de tanıtılan özellikleriyle ve tasarımlarıyla globaldeki kullanıcıların karşısına çıkacak. Lansmanın ise 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Redmi Note 13 serisinin globale çıkış tarihi açıklandı! İşte tahmini Türkiye fiyatı

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 teknik özellikleri şöyle;