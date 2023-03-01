Redmi Note 12 4G özellikleri tanıtımdan önce belli oldu!

Snoopy Tech ve Sudhanshu Ambhore, ilerleyen dönemlerde tanıtılacak Redmi Note 12 4G modeliyle ilgili tüm ayrıntıları gözler önüne serdi.

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi Note 12 4G modeliyle ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı. Cihaz daha önce birkaç sertifika veri tabanında görünse de henüz hakkındaki tüm detaylar bilinmiyor. Ancak bu durum artık değişti. Zira akıllı telefonun tüm teknik özellikleri lansmandan önce belli oldu.

Redmi Note 12 4G kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Snoopy Tech ve Sudhanshu Ambhore, ilerleyen dönemlerde tanıtılması söz konusu olan Redmi Note 12 4G modeliyle ilgili tüm ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon, 6.67 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED panele sahip olacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi mevcut olacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; dört 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve dört 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda tek bir depolama ve RAM seçeneğiyle yer alacak: 4 GB + 128 GB. Öte yandan 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörle gelecek. Önde ise 13 Megapiksellik bir selfie kamera kullanılacak.

Redmi Note 12 4G, Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. Bunun dışında yana bakan parmak izi okuyucu, çift bantlı Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 ve IP53 sertifikası gibi birçok özelliği de kullanıcılarına sunacak. Son olarak globalde 279 euro fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

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