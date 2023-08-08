Red Dead Redemption Nintendo Switch ve PlayStation 4 için çıkıyor

Rockstar Games'in GTA serisinden sonraki en popüler yapımı olan Red Dead Redemption, yeni bir duyuruyla yeniden gündemde. Şirketten gelen açıklamaya göre 2010 yılında çıkan ilk Red Dead Redemption artık Nintendo Switch ve PlayStation 4 üzerinden oynanabilir olacak. Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın yeni konsollara genişleyeceği müjdesini verdi. Buna göre açık dünya western oyunu artık PlayStation 4 ve Nintendo Switch için de oynanabilir olacak. Windows için sunulmamış olması ise bazı oyuncularda hayal kırıklığı yarattı. PS4 ve Switch sürümleri, Red Dead Redemption'ı 2010'daki versiyonu oynamamış olan kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Rockstar'ın açıklamasına göre yeni sürüm, orijinal oyunun yanı sıra, zombi temalı DLC paketi Undead Nightmare'i de içerecek. Ancak Rockstar, yeni yapımlarda büyük revizyonlar yapmamış gibi görünüyor. Büyük remaster veya remake'den ziyade 'yeni dönüşümler' olarak tanımlanıyor. Bu yüzden PS3 veya Xbox 360'da RDR'yi oynadıysanız, çok büyük bir yenilik beklememenizi tavsiye ediyoruz. Öte yandan yeni sürümler arasında Windows ve Xbox One'ın yer almaması dikkat çekiyor. PS4 ve Nintendo Switch sürümlerinin 17 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacağını belirtelim.

Rockstar Games'in GTA serisinden sonraki en popüler yapımı olan Red Dead Redemption, yeni bir duyuruyla yeniden gündemde. Şirketten gelen açıklamaya göre 2010 yılında çıkan ilk Red Dead Redemption artık Nintendo Switch ve PlayStation 4 üzerinden oynanabilir olacak.

Red Dead Redemption için Nintendo Switch ve PS4 müjdesi

Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın yeni konsollara genişleyeceği müjdesini verdi. Buna göre açık dünya western oyunu artık PlayStation 4 ve Nintendo Switch için de oynanabilir olacak. Windows için sunulmamış olması ise bazı oyuncularda hayal kırıklığı yarattı.

2010 yılında Rockstar San Diego tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunu, ilk olarak Xbox 360 ile PlayStation 3 için piyasaya sürüldü. Ancak PS4 ve Nintendo Switch sürümleri ise İngiltere merkezli stüdyo Double Eleven tarafından hazırlandı.

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PS4 ve Switch sürümleri, Red Dead Redemption'ı 2010'daki versiyonu oynamamış olan kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Rockstar'ın açıklamasına göre yeni sürüm, orijinal oyunun yanı sıra, zombi temalı DLC paketi Undead Nightmare'i de içerecek.

Ancak Rockstar, yeni yapımlarda büyük revizyonlar yapmamış gibi görünüyor. Büyük remaster veya remake'den ziyade "yeni dönüşümler" olarak tanımlanıyor. Bu yüzden PS3 veya Xbox 360'da RDR'yi oynadıysanız, çok büyük bir yenilik beklememenizi tavsiye ediyoruz.

Öte yandan yeni sürümler arasında Windows ve Xbox One'ın yer almaması dikkat çekiyor. PS4 ve Nintendo Switch sürümlerinin 17 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacağını belirtelim.

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