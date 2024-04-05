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Red Dead Redemption 2 Mobilde Çalıştırıldı

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Bir Red Dead Redemption 2 hayranı, mobil cihazında oyunu çalıştırmayı başardı. Her ne kadar grafikleri çok fazla düşürmek zorunda kalsa da hayran, Red Magic 9 Pro'da Red Dead Redemption 2 çalıştırmayı başardı.

Red Dead Redemption 2, mobilde işte böyle gözüküyor

YouTuber Serg Pavlov'un paylaştığı videolar, Red Dead Redemption 2'nin mobil cihazlar üzerindeki performansını gösteriyor. Ancak çok da iyi bir deneyim değil, şimdiden haberiniz olsun. Oyunun düşük kare hızı, kesintili ses ve genel olarak düşük performansı, mobil platformda bu oyunu gerçekten göreceğimiz günlerin çok uzakta olduğunu gösteriyor.

Ancak bu durum, mobil cihazların büyük, grafik açısından zengin oyunları çalıştırmak konusundaki sınırlarını test etmek açısından oldukça ilgi çekici bir deneyim sunuyor.

Video, Red Dead Redemption 2'nin ana karakteri Arthur Morgan'ın, kasabalarda dolaşması ve at üzerinde geniş tarlalardan geçmesi gibi sakin faaliyetleri gösteriyor. Bu faaliyetler bile oyunun çok takılmasına sebep oluyor. Yine de oyunun bu kadar büyük ve detaylı bir dünyasının mobil cihazlara taşınabilmesi bile heyecan verici bir gelişme.

Serg Pavlov'un Red Dead Redemption 2'yi çalıştırdığı mobil cihaz, Red Magic 9 Pro. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip cihazın bir de 12 GB RAM'i bulunuyor. 256 GB depolama alanına sahip telefon, Android 14 işletim sisteminde çalışıyor.

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960×540 çözünürlükte çalışan oyunun telefonun donanımını yakmaması için Pavlov, dış soğutma kullanmış. Ek olarak oyunun Adreno 750 GPU'sunda çalışabilmesi için oyunun modlarla grafiklerinin iyice 'çöpleştirilmiş' hali kullanılmış.

Red Dead Redemption 2'nin mobil cihazlarda çalıştırılabilmesi, mobil oyun dünyasında da bir dönüm noktası olabilir. Bu tarz büyük yapımların mobil platformlarda oynanabilir hale gelmesi, oyun endüstrisindeki sınırların ne kadar ileriye gidebileceğini gösteriyor.

Mobil oyun dünyasındaki gelişmeler sadece Red Dead Redemption 2 ile sınırlı değil. Death Stranding ve Resident Evil Village gibi büyük yapımların da iOS cihazlarda oynanabilir hale gelmesi, mobil oyun deneyimini daha da zenginleştirdi gibi görünüyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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