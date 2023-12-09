Red Barrels, The Outlast Trials'ın 2024'te PS5'te yayınlanacağını duyurdu

Outlast serisinin geliştiricisi Red Barrels, çok oyunculu korku oyunu The Outlast Trials'ın 2024'ün başlarında PS5'te yayınlanacağını duyururken tüyler ürpertici bir deneyime hazır olun. PC Erken Erişim'deki ilk çıkışının ardından oyun, erişimini önceki ve mevcut nesil konsollara genişletmeye hazırlanıyor.

Outlast Trials, 5 Mart 2024'te PlayStation 5'e geliyor

Çıkış tarihi 5 Mart 2024 olarak planlanan The Outlast Trials, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S'te satışa sunulacak ve daha geniş bir kitleye Red Barrels tarafından yaratılan korkunç dünyayı keşfetme fırsatı sunacak. Oyunu hem en yeni hem de önceki konsol nesillerine getirme kararı, geniş bir oyuncu yelpazesinin bu korkunç deneyime katılabilmesini sağlıyor.

The Outlast Trials, öncüllerinden farklı olarak korku serisine çok oyunculu bir özellik getiriyor. Oyuncular Murkoff Corporation tarafından tasarlanan ürkütücü denemelerde ilerlerken akıllara durgunluk veren dehşetle tek başlarına ya da arkadaşlarıyla takım kurarak yüzleşebilirler. Terapinin tamamlanmasıyla birlikte hayatta kalma sözü veriliyor, ancak geriye kalan soru şu: Oyuncular bu üzücü deneyimden yara almadan mı yoksa sonsuza dek değişmiş olarak mı çıkacaklar?

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Oyun, Soğuk Savaş döneminin arka planında geçiyor ve korku anlatısına tarihsel bir katman ekliyor. Oyuncular kendilerini Murkoff Corporation tarafından gelişmiş beyin yıkama ve zihin kontrol yöntemlerini test etmek üzere kobay olarak işe alınmış isteksiz katılımcılar olarak bulurlar. Güvensizlik, korku ve şiddetin hakim olduğu bir dünyada oyuncular ahlaki ikilemlerle yüzleşecek, dayanıklılıklarını test edecek ve akıl sağlıklarını tehdit eden zorluklarla karşılaşacaklar. Kapsayıcı tema ilerleme, bilim ve kar etrafında dönüyor ve ilerleme adına yapılan karanlık ve etik açıdan sorgulanabilir deneyleri vurguluyor.

Outlast Trials, oyuncuları hayatta kalmanın sadece canavarlardan kaçmakla değil, aynı zamanda insan psikolojisinin karmaşık ağında ve bilimsel ilerlemenin ahlaki sonuçlarında gezinmekle ilgili olduğu bir dünyaya adım atmaya davet ediyor. Oyun konsollarda da satışa sunulurken, korku meraklıları 2024'ün başlarında kendilerini bekleyen sürükleyici ve işbirliğine dayalı bir kabusa hazırlıklı olabilirler.