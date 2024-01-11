Realme, Rolex ile lüks saat markasıyla ortaklık kuruyor

Realme, prestijli lüks saat markası Rolex ile bir ortaklığa girerek yaklaşmakta olan realme 12 Pro serisi ile olayı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Realme 12 Pro ve 12 Pro+'ın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor ve sızdırılan görüntüler, 12 Pro+'ın özel bir varyantı için Rolex ile benzersiz bir işbirliğine işaret ediyor.

Realme 12 Pro serisi lansmanı için Rolex ile "lüks" ortaklık

12 Pro ve 12 Pro+, TENAA'da sertifika alarak temel özelliklerine ve görüntülerine bir bakış sundu. Yeni cihazlar için beklenti giderek artıyor.

Beklenmedik bir hamleyle Realme, yaklaşan 12 Pro serisi için Rolex ile işbirliği yaptığını duyurdu. Sızdırılan görüntüler, 12 Pro+'ın mavi deri ve arka yüzünde altın vurgulara sahip özel bir varyantını ortaya koyuyor ve lüks saat markasının akıllı telefonun tasarımı üzerindeki etkisini gösteriyor.

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Realme daha önce lüks saat tasarımcısı Ollivier Saveo ile işbirliğini açıklamıştı. Teaser'da Rolex'ten açıkça bahsedilmese de, İsviçreli saat üreticisinin logosuyla eşanlamlı olan taç emojisi kullanılmıştı.

Teaser'da ayrıca Rolex Oyster Perpetual Datejust üzerinde "28" tarihi yer alıyordu ve bu da olası bir lansman tarihi olan 28 Ocak'a işaret ediyordu. Rolex şu anda mavi kadranlı bir model sunmuyor ve bu da Realme ortaklığı ile sınırlı sayıda bir sürümün piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Realme, 12 Pro serisindeki cihazlardan en az birine bir periskop kameranın dahil edilmesiyle dalga geçerek fotoğraf meraklıları için bir beklenti ve heyecan unsuru ekledi.

Realme, Rolex ile ortaklık kurarak yaklaşan akıllı telefon serisine lüks ve sofistike bir unsur katmayı, geleneksel işbirliklerinden ayrılmayı ve teknoloji ile üst düzey tasarımın benzersiz bir karışımını sergilemeyi amaçlıyor.

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Rolex ile yapılan beklenmedik işbirliği, Realme 12 Pro serisinin lansmanını küresel çapta ilgi gören bir etkinlik haline getirmeye hazırlanıyor. Rolex'in ikonik estetiğinden esinlenen tasarım unsurlarının bir araya getirilmesi, bu akıllı telefonları rekabetçi pazarda diğerlerinden ayırarak lüks ve stil tutkunu tüketicilere hitap edebilir.