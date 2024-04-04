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Realme GT Neo 6 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

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Realme'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı GT Neo 6 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar orta-üst segmente hitap edeceğini gözler önüne seriyor. Son gelen raporlar ise modelin performans testi sonuçlarını ortaya koyuyor. İşte Realme GT Neo 6 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Realme GT Neo 6 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Realme GT Neo 6, RMX3850 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.889 ve çok çekirdekli testlerden 5 bin 102 puan almayı başardı. Bununla birlikte ürünün kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefonda 16 GB RAM mevcut olacak. Ancak burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun yanı sıra kutudan çıkar çıkmaz Android 14 sürümünü çalıştıracağını belirtelim.

Yaklaşan Realme GT Neo 6 SE modeli RMX3852 model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun 120W hızlarında şarj olacağını ortaya çıkarırken, batarya konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Realme GT Neo 6 SE modelinin tasarımı şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak.

Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak. Son olarak modelin bu ay içinde kullanıcıların beğenisine sunulacağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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