Realme C53 İncelemesi

Realme, sürekli olarak yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici, son zamanlarda iPhone 14 Pro serisinden ilham alarak Realme C53 modelini piyasaya sürdü. İşte realme C53 inceleme!

Realme C53 inceleme!

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Realme C53 modelinde, 6.74 inç boyutunda, 90 Hz yenileme hızına sahip ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen bir LCD ekran bulunuyor. Bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan Dinamik Ada benzeri bir özelliği kullanıcılara sunmasıdır.

Cihaz, Unisoc T612 işlemciye sahiptir. Bu yonga seti, 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiştir ve 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A75 çekirdeği ile 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerini içerir. Ayrıca, Mali-G57 grafik birimine sahiptir.

Realme C53, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor. Ayrıca, microSD kart girişi sayesinde depolama kapasitesini artırma seçeneği sunar. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştırır.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve yardımcı bir sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcuttur. Son olarak, 5000 mAh kapasiteli pil, 33W hızında şarj olabilme özelliği sunar.

Realme C53 teknik özellikleri

Ekran: 6.74 inç, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip LCD panel

İşlemci: Unisoc T612

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB (MicroSD kart desteği mevcut)

Pil: 5000 mAh kapasiteli, 33W hızında şarj olabilen pil

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 50 Megapiksel ana kamera ve derinlik sensörü