Rainbow Six Siege Oyun Motoru Değişecek mi?

Uzun yıllardır büyük bir beğeniyle oynanan aksiyon oyunu Rainbow Six Siege, oyun motoru hakkındaki iddialarla yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde, oyunun bazı fanlarının birçok alanda değişime gidilmesini talep ettiği haberleri yayılmıştı.

Yapımcı şirket Ubisoft'tan en çok istenen değişim ise, açık ara oyun motoru konusunda oldu. 2015 yılından bari aktif olarak kullanılan bu motorun, günümüzün rekabetçi dünyası için fazla hantal olduğunu öne sürenler mevcut. Fakat eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen bazı oyuncular ise herhangi bir değişim istemiyor. İşte tüm ayrıntılar…

Rainbow Six Siege, oyun motoru değişikliğine gidecek mi?

Dedikodulara son noktayı koymak isteyen oyunun kreatif direktörü Alexander Karpazis ise, PvP modu için kullanılabilecek en iyi oyun motoruna sahip olduklarını, bu konuda bir değişikliğe gitmenin ise yarardan çok zarar getireceğini iddia etti.

Karpazis böylesine popüler bir oyunda bazı şeylerin değiştirilemeyeceğini, eğer değiştirilirse oyunun kendi doğasının dışına çıkarak kullanıcıları kendine yabancılaştıracağını söyledi. Karpazis ayrıca bir oyun motoru değişiminin oldukça masraflı olacağını, günün sonunda bu masrafın oyun deneyimini de kötü etkileyeceğini belirtti.

Neredeyse 10. yılına yaklaşan oyun, yeni Operation Deadly Omen sezonuyla 12 Mart tarihinde karşımıza çıkacak. Bunun yanında birçok yenilik de sunacağı söylenen aksiyon oyunu, fanlarını oldukça heyecanlandırmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ubisoft yapımcılarının stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.