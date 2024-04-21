Qualcomm ve Meta, yapay zeka için ortaklık kuruyor

Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor. İki şirket, Qualcomm Snapdragon aracılığıyla mobil ve iş cihazlarına yapay zekayı dahil edecek. Stratejik iş birliği kapsamında Snapdragon'lu ürünlerde Meta Llama 3 modeli kullanılabilecek.

Qualcomm ve Meta, Llama 3 için anlaştı

Meta, geçtiğimiz günlerde en yeni yapay zeka modeli Llama 3'ü tanıttı. Bu tanıtımın hemen ardından ise Qualcomm ile kapsamlı bir anlaşmaya gidildi. İş birliğinin bir parçası olarak Qualcomm; Llama 3 modelini Qualcomm AI Hub platformuna entegre edecek.

Bu sayede cihaz üreticileri, geliştiriciler ve kullanıcılar Llama 3'ün doğal dil işleme ve üretken yapay zeka yeteneklerini kullanabilecek. Snapdragon işlemcilerden güç alan telefon, kulaklık ve otomobil gibi cihazlar, AI Hub aracılığıyla Llama 3'e erişebilecek.

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Qualcomm, Llama 3'ün Snapdragon işlemcilere entegre edilmesinin, bulut tabanlı çözümlere kıyasla daha iyi hız ve güvenlik sağlayacağını ifade etti. Ayrıca cihaza özel optimize edilmiş yapay zekalar sayesinde kişiselleştirilmiş deneyimin de önünü açacak.

Konuyla ilgili Qualcomm Başkan Yardımcısı Durga Malladi, şirketin "yapay zekayı demokratikleştirmeye ve faydalarını küresel olarak genişletmeye" kararlı olduğunu dile getirdi. Llama 3'ü AI Hub aracılığıyla Snapdragon cihazlarında yaygınlaştırmak istediğini söyledi.

Meta, Llama 3'ün kıyaslamalarda önemli sonuçlar gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca modelin çok dilli ve çok modlu yeteneklerini genişletmek istediğini açıkladı.

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