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Qualcomm Snapdragon X Elite İşlemcisiyle Lenovo Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition Ortaya Çıktı

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Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı.

Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı.

Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition sızdı

Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün.

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Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı.

5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti.

Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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