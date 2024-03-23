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Qualcomm Snapdragon X Elite ile Oyun Performansı Nasıl Olacak?

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Qualcomm'un ilk bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite, bu yılın sonlarında Windows tabanlı modellerde kendine yer bulacak. Bu kapsamda Qualcomm da ARM tabanlı bilgisayarların yer aldığı oyun dünyasına girmeye hazırlanıyor. Peki Snapdragon Elite X'in oyun performansı nasıl olacak?

Snapdragon X Elite ile oyun oynamak

Microsoft, kısa süre önce yaptığı duyuruda, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 gibi modellerin Qualcomm Snapdragon Elite X işlemciden güç alacağını açıkladı. Microsoft bu modelleri açıkça oyun bilgisayarı olarak konumlandırmasa da, bilgisayarların oyun desteğine sahip olacağını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Qualcomm mühendisleri, Snapdragon X Elite ile oyun oynamanın mümkün ve "son derece verimli" olacağını belirtti. Bu da Steam'deki çoğu oyunun, optimizasyona ihtiyaç duymadan Snapdragon'lu bilgisayarlarda çalışacağı anlamına geliyor.

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Daha iyi performans için geliştiricilerin bazı seçenekleri bulunuyor. Donanımdan tam olarak yararlanmak için oyunları ARM64 için optimize edebilirler. Ayrıca Windows kütüphanelerinden ve Qualcomm sürücülerinden yararlanarak hibrit uygulamalar oluşturabilecekler.

Qualcomm, oyunların x86 / x64 emülasyonu ile sorunsuz çalışacağını iddia ediyor. Şirketin Adreno GPU'su aynı zamanda DirectX 11, 12 ve Vulkan grafik API'larını ve OpenGL teknolojisini destekleyecek.

Her ne kadar oyun bilgisayarı olarak pazarlanmasa da, yakında çıkacak Snapdragon destekli Windows cihazlarıyla oyun oynamak mümkün olacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde sunulacak Surface bilgisayarların nasıl bir performans göstereceğini çok yakında göreceğiz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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