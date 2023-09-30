Qualcomm, AR/VR pazarı için yeni işlemcilerini tanıttı

Qualcomm, AR/VR pazarı için Snapdragon XR Gen 2 ve AR1 Gen 1 işlemcilerini tanıttı. Snapdragon XR Gen 2 işlemci, 2.5 kat daha iyi GPU performansı ve 8 kat daha iyi işlem gücü sunarken, Snapdragon AR1 Gen 1 işlemci ise akıllı gözlüklerde kullanılacak.

Geçtiğimiz ay taşınabilir oyun konsolları için geliştirdiği yeni işlemcilerini tanıtan Qualcomm, AR/VR pazarı için çalışmalarını tamamladı. AR/VR cihazlarda kullanılacak Qualcomm Snapdragon XR Gen 2 ve AR1 Gen 1 tanıtıldı. İşte Snapdragon XR Gen 2 ve AR1 Gen 1 işlemcilerin özellikleri…

Snapdragon XR Gen 2 ve AR1 Gen 1 teknik özellikleri

MR ve VR cihazlarda çalışabilen Snapdragon XR Gen 2 işlemci, 2.5 kat daha iyi GPU performansıyla karşımıza çıkıyor. Yapay zeka uygulamalarında ise 8 kat daha iyi işlem gücüne sahip olan Snapdragon XR Gen 2, 10 kamera ve sensör desteğiyle dikkat çekiyor.

2 adet 3K çözünürlüğe sahip ekran ile kullanılabilen işlemci, gelişmiş Spectra ISP ile şirketlere sunulacak. Snapdragon AR1 Gen 1 işlemci ise gelişmiş teknolojilere sahip akıllı gözlüklerde kullanılacak.

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Video kaydı, canlı yayın ve anlık çeviri gibi teknolojileri destekleyeceği belirtilen işlemci, beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Qualcomm, her iki platformun da Meta tarafından geliştirilen yeni nesil akıllı cihazlarla yıl sonunda karşımıza çıkacağını duyurdu.

Meta Quest 3, Snapdragon XR2 Gen 2 platformuyla kullanıcılara sunulacak. Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerin ise Snapdragon AR1 ile geleceği belirtiliyor.

Qualcomm, akıllı gözlük üreticilerinin 2024 yılından itibaren yeni işlemcilerine erişebileceğini duyurdu. Analistler, girişimcilerin gelecek yıl yeni ürünler ile karşımıza çıkacağını tahmin ediyor.