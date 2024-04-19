Üye Girişi
Haberler

Qualcomm, 24 Nisan'ı işaret etti: Snapdragon X Plus mı geliyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Snapdragon X Plus işlemcilerin tanıtılması bekleniyor.

Yıllardır mobil işlemciler ile yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren Qualcomm, Ekim 2023'te ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i tanıttı. Bu yonga seti, özellikleri ve vadettiği performans ile dikkat çekmeyi başardı. Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Qualcomm, tarih açıklamasında bulundu. Peki Snapdragon X Plus mı geliyor?

Qualcomm, 24 Nisan'ı işaret etti: Snapdragon X Plus mı geliyor?

Qualcomm, bugün Snapdragon işlemci serisini temsil eden resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir duyuru videosu paylaştı. Böylelikle şirket, 24 Nisan Çarşamba gününde önemli bir gelişme yaşanacağının sinyalini verdi. Peki ne olacak?

?? Stay tuned for 4/24. pic.twitter.com/8SQ6SfZPT8

— Snapdragon (@Snapdragon) April 18, 2024

Qualcomm, 24 Nisan'da tam olarak ne olacağına dair bir bilgi vermedi ancak videoya baktığımızda üzerinde "X" logosu yer alan bir yonga seti göze çarpıyor. Bu da bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i akıllara getiriyor.

Galaxy S25'in işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ten verimli olabilir!

Mevzubahis tarihte Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alacak ilk dizüstü bilgisayarın tanıtılabileceği tahmin ediliyor. Ancak bundan çok daha ciddi bir beklenti var: Snapdragon X Plus işlemciler.

Son birkaç haftadır dolaşan söylentilere göre Qualcomm'un tek bilgisayar işlemcisi X Elite olmayacak. Öyle ki şirketin daha giriş seviye cihazlar için Snapdragon X Plus yonga setleri üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Bu nedenle şirketin 24 Nisan'da söz konusu bu işlemcileri tanıtabileceği söyleniyor.

Tabii bunlar dışında bir gelişme yaşanabileceğini de unutmamakta fayda var. Yani şu anda bir belirsizlik var. Çarşamba günü geldiğinde ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Okulu kim buldu? Okulu kim çıkardı? Okulu kim icat etti? Okula gitmek kimin fikriydi? Küçük Prens sözleri: En güzel Küçük Prens sözleri nelerdir? Küçük Prens kitabından alıntı sözler, Küçük Prens gün batımı sözleri! Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title