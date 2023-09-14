PS Plus Extra ve Premium Üyelerine Gelecek Oyunlar Sızdırıldı

PlayStation sahibi iseniz PS Plus aboneliğiniz de mutlaka mevcuttur. Aksi halde birçok iyi fırsatı kaçırabiliyorsunuz. Her ne kadar PS Plus'a büyük zamlar gelmiş olsa da hali hazırda aboneliği olanlar hangi oyunlar gelecek merak ediyor. Daha önce PS Plus'ın standart sürümüne gelecek oyunları aktarmıştık. Şimdi de aboneliğin Extra ve Premium sürümlerine gelecek olan oyunlar sızdırıldı!

PS Plus Extra ve Premium üyelerine gelecek oyunlar

Bildiğiniz gibi Playstation Plus'ın standart, Extra ve Premium olarak üç sürümü mevcut ve her sürümde farklı oyunlar kütüphaneye ekleniyor. Eğer üst sürüm aboneliğe sahipseniz, alt sürümlere gelen oyunlara da tabii ki sahip olabiliyorsunuz.

Dolayısıyla ilk olarak dilerseniz daha önce de sizlerle paylaştığımız PS Plus standart sürümüne gelecek oyunlara göz atalım:

2150 TL değerinde: Playstation Plus Eylül 2023 ücretsiz oyunları açıklandı!

19 Eylül 2023 tarihinde PS Plus'ın standart sürümüne gelecek oyunlar:

Saints Row

Black Desert: Traveler Edition

Generation Zero

Bu oyunların toplam değeri 2.150 TL ve dediğimiz gibi standart sürüme geliyor. Şimdi de gelin sızdırılan Extra ve Premium sürümlere geleceği sızdırılan oyunlara bakalım:

Nier Replicant

Star Ocean: The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier's Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Premium'a özel oyunların yanı sıra tam listeyi Çarşamba günü yapılacak resmi bir duyuruda görmeyi bekliyoruz. Tüm oyunlar 19 Eylül Salı günü yayına girecek.

Listelerin bölgelere göre biraz değişiklik gösterdiğini, ancak yukarıda belirtilen oyunların ABD, İngiltere ve Avrupa'daki aboneler için mevcut olacağını da söyleyelim. PlayStation'ın Türkiye ayağı mevcut, dolayısıyla listedeki tüm oyunları göremeyebiliriz.

Bu Sony'nin PS Plus fiyat artışını yapmasından bu yana yapılan ilk oyun kataloğu. Tüm dünyadaki fiyatlara zam gelse de özellikle Türk oyuncular olarak keskin artıştan dolayı hayal kırıklığına uğramış hissediyoruz. Oyunlar biraz daha heyecan verici olsa güzel olabilirdi.

PS Plus'ın yanı sıra Sony'nin yakında bir State of Play etkinliği duyurması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Sony anlaşılır bir şekilde sessizliğini koruyor, ancak söylentilere göre şirket yakında bir State of Play etkinliği duyuracak.