Prison Architect 2'nin çıkış tarihi açıklandı

İlk olarak 2012 yılında yayınlanan Prison Architect, hapishane simülasyonu konseptiyle büyük beğeni topladı. Bunun üzerine geliştirici Paradox Interactive ise birçok güncellemeyle oyunu gündemde tutmayı başardı. Bir süredir geliştirme aşamasında olan Prison Architect 2 için yeni çıkış tarihi açıklandı.

Prison Architect 2, Mayıs'a ertelendi

Paradox Interactive yaptığı son açıklamada, Mart çıkış tarihinde iki aylık bir gecikme yaşayacağını söyledi. Buna göre Prison Architect 2, 7 Mayıs 2023'te PC ve konsollar için piyasaya sürülecek. Peki yeni simülasyon oyunu neler vadediyor?

Paradox yaptığı açıklamada, Double Eleven'ın daha fazla hatayı tespit edip düzeltmek için çalıştığını söyledi. Ayrıca PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için sorunsuz bir çıkış planladığını dile getirdi. İki aylık gecikme, oyunun kalite ve kontrol testlerine harcanacak.

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Yeni oyun, hapishane binası ve suç sistemini baştan aşağı değiştirecek. Geliştirici, ilk oyundaki yapıyı tamamen 3 boyutlu bir ortama taşımayı planlıyor. Çok katlı inşaat ve yeni bağlantı sistemi gibi özellikleriyle oynanışa farklılık getirilmesi bekleniyor.

Paradox, geliştirme sürecinde güncel tutmak için Mart ayında Prison Architect 2'nin oynanış videolarını yayınlayacağını paylaştı. Mayıs ayına doğru ise kararlı sürümü sunarak yeni yapımı piyasaya sürmüş olacak. Steam'de Prison Architect 2 fiyatı 23 dolar olduğunu açıldığını belirtelim.

Oyunun ön sipariş sürecinde K9 Kozmetikleri Paketi sunulduğunu da belirtelim. Bu paket kapsamında Siyah Labrador Retriever, Alman Kurt Köpeği ve Alaska kurdu imkanı sunulacak. Bakalım Mayıs lansmanı oyuncular tarafından nasıl karşılanacak, zamanla göreceğiz.