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Popüler Ark: Survival Evolved'a dayanan dizi uyarlaması resmi olarak yayınlandı

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Popüler Ark: Survival Evolved'a dayanan dizi uyarlaması resmi olarak yayınlanmaya başladı. Ark: The Animated Series olarak adlandırılan dizi, ilk altı bölümüyle birlikte Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Kadrodaki isimler ise dikkat çekmeyi başardı.

Ark: The Animated Series

İlk olarak 2020'de duyurulan uyarlama, planlanan prömiyer tarihinde büyük gecikmeler yaşadı. Aksiyon-hayatta kalma oyununun ilgisinden yararlanmak isteyen yapım, herhangi bir duyuru yapılmadan çıkışını gerçekleştirdi. Animasyon olarak hazırlanan Ark: The Animated Series, Paramount+'ta paylaşıldı.

Ark kadrosunda ise önemli isimler bulunuyor. Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden'in başı çekiyor. Yıldızlarla dolu seslendirme kadrosuna sahip olan yapım, ayrıca Vin Diesel ile de büyük sürpriz yaptı.

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Uyarlama dizi, 21. yüzyıldan bir kadının kendini tarih öncesi yaratıklarla dolu gizemli bir adada mahsur bulmasını konu alıyor. Bu kapsamda Ark: Survival Evolved'a sadık kalan dizi, insanlık tarihini kapsayan bir hikayeyi işleyecek.

Yapımcı ekip arasında Ark dünyasının hayata geçirilmesine yardımcı olan Jeremy Stieglitz ve Jesse Rapczak bulunuyor. Vin Diesel, Gerard Butler ve Russell Crowe ise kendi yapım şirketleri aracılığıyla yapımcı kadrosunda boy gösterdi.

Paramount+ sadece ABD ve Kanada'da erişilebilir olduğu için, Ark dizisi de sadece bu ülkelerde resmi olarak izlenebiliyor. Ancak farklı dijital servislerin dizinin haklarını satın alma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Gerard Butler Russell Crowe Teknoloji Kültür Sanat Güncel Haberler

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