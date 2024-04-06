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Pomega: Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atan bir marka

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Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atan Pomega, Kontrolmatik çatısı altındaki enerji depolama sistemleriyle geleceğin markalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle, evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor.

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Pomega'nın satış liderlerinden Hakan Öztürk, şirketin Türkiye'nin coğrafi konumuyla uyumlu olarak, Ankara Polatlı organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren batarya hücresi üretim tesislerinde yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Öztürk, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firması olduklarını vurgulayarak, şirketin enerji depolama alanında ne kadar ileri bir noktada olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle, Türkiye'nin enerji arzının ve sürekliliğinin yakalanabilmesi adına 2022'de yayınlanan yönetmelik ile rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemlerinin kurulması zorunlu hale gelmişti. Pomega, bu ihtiyaca yönelik olarak hem konut tipi hem de endüstriyel projeler için çözümler sunuyor. Hem tek fazlı hem de üç fazlı batarya paketlerini, güneş enerjisiyle entegre ederek enerjiyi depolayıp ihtiyaç duyulduğunda kullanma imkanı sağlıyor.

Şirketin en dikkat çeken ürünlerinden biri de elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirilen çözümler. Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte, Pomega'nın enerji depolama çözümleri, benzin istasyonlarının altyapı yetersizliklerini aşarak daha güçlü bir şarj altyapısı sunuyor. Bu çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor.

Pomega'nın bu yenilikçi çözümleri ve yerli üretim hamlesi, Türkiye'nin enerji sektöründe öncü bir rol oynamasına olanak tanıyor. Şirketin milli duruşu ve teknolojik yetkinliği, ülkenin enerji bağımsızlığı yolculuğunda önemli bir destek sağlıyor. Pomega'nın gelecek vaat eden ürünlerini ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına sağladığı katkıları yakından takip etmek için kontrol matiği altında yer alan bu öncü markayı dikkatle izlemeye devam edeceğiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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