Pokemon'da bir devrin sonu! Ash ve Pikachu'ya veda ediyoruz

Pokemon'un 25. sezonu ile birlikte şampiyon olup, hedeflerine ulaşan Ash Ketchum ve Pikachu ekranlara veda ediyor.

1997'deki ilk bölümünden bu yana Ash Ketchum ve Pikachu'nun maceraları tüm dünya tarafından büyük merak ve beğeni ile izlenmeye devam ediyordu. 31 Ocak 2000 tarihi itibarıyla ülkemizde de yayınlanmaya başlanan uzun soluklu animasyon dizisinde Ash'in pokemonları yakalama ve şampiyon olma çabasını yıllardır izliyorduk.

Ash ve Pikachu'ya 11 bölümlük veda serisi

Pokemon'un 25. sezonu ile birlikte ise Ash Ketchum sonunda şampiyon olmayı başardı. Artık hedeflerine ulaşan Ash'in ise ekranlara veda etme zamanı gelmiş gibi görünüyor. Maalesef Pokemon serisinde artık Ash ve Pikachu yerine başka karakterleri göreceğiz.

Ancak yine de Ash ve Pikachu'ya veda etme şansı yakalayacağız. Pokemon, Ash ve Pikachu'nun 25 yıllık yolculukları boyunca yaşadıkları maceraları anlatan 11 özel bölümden oluşan bir veda serisi yayınlayacak. Bu veda serisi Japonya'da 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

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Ash'in şu anki İngilizce seslendirme sanatçısı Sarah Natochenny konu hakkında duygusal bir mesaj yayınladı. Natochenny paylaştığı mesajda "Ash Ketchum'un 17 yıl boyunca İngilizce olarak seslendirmek olağanüstü bir ayrıcalıktı. Son bölümde ne olursa olsun, Ash gelecek nesillerin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Pokemon şirketi şimdiden yeni seri için de tarih vermiş durumda. Nisan 2023'te gelecek bir sonraki serinin yeni kahramanları Liko ve Roy olacak. Tabi ki bu isimler tıpkı Ash'te olduğu gibi değişebilir. Başrolümüz bilindiği gibi Pokemon'un orijinal Japon versiyonunda Satoshi olarak anılıyordu.

Pokemon'un yeni serisinde Pokémon Scarlet ve Pokémon Violet oyunlarından üç başlangıç pokemonu bizlerle olacak. Ash ve Pikachu'dan sonra yeni Pokemon serisinin nasıl olacağını merakla bekliyoruz. Peki siz Pokemon hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.