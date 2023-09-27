PlayStation Plus Ekim 2023 Oyunları Sızdırıldı

Son aylarda eleştirilere maruz kalan PlayStation Plus, Ekim ayında abonelerini sevindirecek oyunları sunacak. Sızıntılara göre, The Callisto Protocol ve Farming Simulator 22 abonelere sunulacak.

Son aylarda verdiği oyunlar ile Xbox kullanıcılarının eleştirilerine maruz kalan Playstation Plus, önümüzdeki ay abonelerin yüzlerini güldürecek gibi görünüyor. Henüz resmi açıklama gelmemiş olmasına rağmen, PlayStation Plus Ekim 2023 oyunları sızdırılmış durumda.

PlayStation Plus Ekim 2023 oyunları ortaya çıktı

Sızıntılara göre PS Plus önümüzdeki ay iki farklı kategoriden oyun olacak. Bunlardan ilki Dead Space rakibi olarak geliştirilen The Callisto Protocol olacak. 2022'nin sonlarında piyasaya sürülen hayatta kalma-korku oyunu, özellikle atmosferi ve korkunç yaratıklarıyla çok konuşulmayı başardı.

Ekim'de sunulacak bir diğer oyun ise Farming Simulator 22 olacak. Uzun soluklu çiftli simülasyonu serisinin son sürümü olan bu oyun, çiftçilik ve yönetim mekanikleriyle sevenlerini cezbetmeye devam ediyor. FS 2023'ün sadece mobil ve Nintendo Switch için çıktığını hatırlatalım.

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Ekim'de PS Plus'a eklenecek iki oyunun değeri toplamda 2035 TL civarında. Bu da abonelerin bir süre boyunca kütüphaneden ücretsiz şekilde erişebileceklerini gösteriyor. Ayrıca Eylül ayı itibarıyla kütüphaneye Saints Row, Black Desert ve Generation Zero'nun eklendiğini hatırlatmak gerekiyor.

PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri:

PlayStation Plus Essential

Aylık: 175 TL3 Aylık: 440 TL

Yıllık: 1440 TL

PlayStation Plus Extra

Aylık: 260 TL3 Aylık: 720 TL

Yıllık: 2340 TL

PlayStation Plus Deluxe

Aylık: 305 TL3 Aylık: 830 TL

Yıllık: 2740 TL

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