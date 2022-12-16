PlayStation, 2023 takvimini açıkladı! Yeni oyunlar ve cihazlar

PlayStation, 2023 yılı takvimini paylaştı. Bununla beraber piyasaya sürülecek oyun ve cihazlar da belli oldu.

Sony'nin alt markası PlayStation, 2023 yılı takvimini yayınlandı. Paylaşılan listede önümüzdeki sene piyasaya sürülecek oyun ve cihazlar, tarihleriyle birlikte yer alıyor. Aynı zamanda şirket, kullanıcılara bu yıla ait istatistiklerini de sundu.

PlayStation'un 2023 takviminde neler var?

PlayStation'un resmi blog sayfasında yayınlanan takvimde bulunan oyun ve cihazların çıkışı için net bir tarih girilse de, birkaçında mevsim bilgisi yer aldı. Bu sebepten ötürü belirtilen tarihler için herhangi bir erteleme olabilir.

Paylaşılan takvimde en dikkat çeken oyun, Resident Evil 4'ün yenilenmiş sürümü oldu. Şu anda PC kullanıcıları için mevcut olan yapım, yer alan bilgilere göre önümüzdeki yıl PS 5 ve 4 platformlarına da çıkış yapacak. PlayStation'un 2023 yılında yayınlayacağı oyunlar şu şekilde;

Epic Games her gün 1 oyun veriyor

OyunTarihMarvel's Spider-Man 2 (PS 5)Sonbahar 2023Forspoken (PS 5)23 Ocak 2023Hogwarts Legacy (PS 5/4)PS 5 için 10 Şubat 2023 PS 4 için 4 Nisan 2023Destiny 2: Lightfall (PS 5/4)28 Şubat 2023Resident Evil 4 (PS 5/4)24 Mart 2023Final Fantasy XVI (PS 5)Nisan ve Eylül arası

PlayStation'un 2023'te piyasaya süreceği cihazlar

CihazTarihDualsense Edge Kablosuz Kontrolcü26 Ocak 2023PlayStation VR222 Şubat 2023

Bunların yanı sıra PlayStation, kullanıcıların 2022 istatistiklerini sundu. Yer alan bilgilerde ise tüm oyunları toplamda kaç saat oynadığınız, kazandığınız ödül sayısı ve yıl içerisinde en fazla zaman ayırdığınız oyun bulunuyor. Sizler de kendi özetinize PlayStation menüsünden ulaşabilirsiniz.

Peki sizler PlayStation'un 2023 yılı takvimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelmesini istediğiniz oyun ve cihazlar listede bulunuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.