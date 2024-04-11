PlayStation 1 El Konsolu: Efsane Geri Döndü!

İlk olarak 1994 yılının aralık ayında piyasaya sürülen efsane konsol PlayStation 1, hayatımıza gireli neredeyse 30 yıl oluyor. Bu konsolda oynadığımız oyunların tadı gerçekten bir başkaydı. Bir hayran, bu oyunları aynı PlayStation Portable gibi yanımızda taşıyarak oynayabileceğimiz bir prototip geliştirdi. İşte karşınızda PlayStation 1 el konsolu!

PlayStation 1 el konsolu işte böyle görünüyor

Bir hobi veya yaşam tarzı olarak konsolları modifiye eden Hairo Satoh, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda PlayStation 1 el konsolu tasarımını sık sık paylaşıyor.

Sony'nin orijinal PlayStation Portable (PSP) cihazından daha küçük ve açıkçası epey orijinal görünen bu cihaza daha detaylı göz atmak isterseniz, aşağıda sizlerle Hairo Satoh'un Instagram hesabını paylaşıyoruz.

Satoh, 'pire kadar boyu var, türlü türlü huyu var' olarak tanımlayabileceğimiz bu cihazı şarj etmek için bir USB-C portu kullanmış. Bir Memory Card haznesi, iki adet stereo hoparlör ve bir ses ayarlama tuşu da koymayı ihmal etmemiş.

Bütün kasanın üç boyutlu yazıcı ile üretildiğini, tuşların ise orijinal PlayStation 1 kontrolcüsünden alındığını da belirtelim. Kendisi cihazın kaç GB depolamaya sahip olduğunu belirtmemiş.

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Paylaştığı videolarda bol bol Resident Evil ve Megaman oynadığını görebiliyoruz. Sizce Sony böyle bir cihaz piyasaya sürmeli mi? PlayStation Portable yerine böyle bir cihaz daha çok satar mıydı? Siz PS1 el konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.