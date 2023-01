Bu videomuzda sizler için Philips'in 65 inç, 4K 120 Hz TV'si Philips 65OLED 907 Plus modelini inceledik. Philips tarafındaki…

Bu videomuzda sizler için Philips'in 65 inç, 4K 120 Hz TV'si Philips 65OLED 907 Plus modelini inceledik. Philips tarafındaki yeni modelin, hem görüntü hem de ses kalitesi artarken, bakalım bu televizyon kullanıcılara neler sunuyor? İşte Philips 65OLED 907 Plus özellikleri, inceleme videomuzda.

Philips 65OLED 907 Plus inceleme!

65 inç boyutunda 4K çözünürlüğündeki akıllı TV, 4 taraflı Ambilight ve 20 Watt RMS gücünde Bowers & Wilkins hoparlörlerle beraber hem ses hem görüntü hem de ambiyans noktalarında öne çıkıyor.

Yani Philips 65OLED 907 Plus aldığınızda ayrıca bir soundbar almanıza gerek yok. Ayrıca 4 taraflı Ambilight desteği ile beraber, oturma odanıza da ek şıklık ve ambiyans katıyor.

İncelediğimiz 65OLED 907 Plus, ses ve görüntü çözümlerinin tek üründe toparlandığı, sinemasever ve oyun severlere hitap eden, üst seviye bir televizyon. Hem yeni nesil filmlerin tüm teknolojilerini destekliyor hem de yeni özelliklerle beraber yeni nesil oyun konsollarında da oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

Philips TV'lerden alıştığımız Ambilight özelliğine sahip olan 65OLED 907 Plus, 65 inç boyutunda bir model olarak öne çıkıyor. 4K UHD 3840×2160 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim. Tüm bunların dışında, HDR, HDR10+ ve Dolby Vision HDR gibi görüntü teknolojilerini destekleyen TV, 16: 9 görüntü formatına sahip.

Google Play Movies, Google Play Music, Google Arama, YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify ve BBC iplayer gibi uygulamalar ise Android TV 11 işletim sistemine sahip TV'de kullanmak oldukça kolay.

TV'nin 16 GB belleği bulunduğunu da sizlere aktaralım. Ayrıca, Bluetooth 5.0, 2×2 çift bant Wi-Fi 802.11ac, 4 adet HDMI 2.1 ve 2 adet USB gibi bağlantı desteği bulunuyor.