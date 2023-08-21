Petrol Ofisi, madeni yağ analizlerini dijitalleştiriyor

Petrol Ofisi, POLAB portalı ile yapay zeka destekli olarak madeni yağ analizlerini dijitalleştirerek hız, esneklik ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

Petrol Ofisi, 2 milyonun üzerinde yaptığı madeni yağ analizleri ile oluşmuş veri tabanını, POLAB portalı ile tamamen dijitalleştirdiğini duyurdu. Yapay zeka destekli portalla, madeni yağlarda satış öncesi ve sonrasında verilen laboratuvar hizmetleri dijitalleştirilerek hız, esneklik ve verimlilik sağlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

" Petrol Ofisi, yağ değişim aralıkları optimizasyonu, daha az yedek parça tüketimi, daha az enerji kaybı, karbon ayak izini azaltma gibi faydalarla müşterinin yanında oluyor. Müşteri ve ürün grubu özelinde analiz raporlarına erişim esnekliği sağlayan POLAB ile geri bildirimler de doğrudan portal üzerinden alınabiliyor. Madeni yağ analizleri ile ilgili tüm süreci tamamen dijitalleştiren bu çözüm kapsamında laboratuvarlara gönderilen ekipman ve numune kaplarının üzerlerine yerleştirilen QR kod etiketleri ile kolay tanıma, sahada yağ takibi kolaylığı gibi imkanlar da sunuluyor. Yapay zeka teknolojisini madeni yağlarda laboratuvar süreçleri ile buluşturarak "Bugünden Yarına Hazır" sloganını pekiştirmiş oluyor.

Veri tabanı da dahil tüm geliştirmelerin Petrol Ofisi tarafından yapıldığı POLAB sayesinde yağ analiz süreçlerinin takibi daha da kolaylaşıyor. Hız, esneklik, verimlilik ve sadeleşmenin artırılmasının hedeflendiği projede büyük veriden de faydalanarak, müşteri ekipmanlarının yağ değişim ve numune alım periyotlarında optimizasyon yapılması hedefleniyor."