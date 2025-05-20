Penta Teknoloji ve Autodesk'ten FY26 Kick-Off Etkinliği

Penta Teknoloji ve Autodesk'ten FY26 Kick-Off Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Penta Teknoloji, Autodesk ile iş ortaklarına rekabet avantajı sunmayı hedefleyen FY26 Kick-Off etkinliğini Bodrum'da düzenledi. 170'den fazla iş ortağının katıldığı etkinlikte sektörel gelişmeler ve stratejiler ele alındı.

İŞ ortaklarına rekabet avantajı sunmayı hedefleyen Penta Teknoloji'nin Autodesk ile birlike düzenlediği FY26 Kick-Off etkinliğinde yeni fırsatlar ele alındı. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Autodesk gibi alanında lider markalarla kurduğumuz iş birlikleriyle stratejik perspektifimizi güçlendiriyor iş ortaklarımızın teknoloji yolculuğuna değer katıyoruz" dedi.

Katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji, mimarlık, mühendislik, inşaat, imalat, medya ve eğlence sektörlerine yönelik çözümler sunan Autodesk ile bir etkinliğe imza attı. 15-17 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilen FY26 Kick-Off organizasyonunda 170'i aşkın iş ortağı bir araya geldi. Etkinlikte, geçtiğimiz dönemin değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki dönemin stratejileri, pazara giriş modelleri, ürün gruplarındaki dönüşüm ve müşteri deneyiminde öne çıkan yetkinlikler ele alındı. Katılımcılar, alanında uzman ekiplerle bir araya gelerek sürdürülebilir iş birlikleri geliştirme ve güçlü bir ağ oluşturma imkanı buldu. Organizasyon kapsamında ayrıca, 'Üretim Sektöründe Rekabet Avantajı', 'Üretken Tasarım' ve 'Nörosatış Yöntemleri ile Fark Yarat' başlıklı atölye çalışmaları düzenlenerek katılımcılara sektörel gelişmeler ve güncel yaklaşımlar hakkında bilgiler sunuldu.

FATİH ERÜNSAL: İŞ ORTAKLARIMIZIN GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA DEĞER KATIYORUZ

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, güçlü BT altyapısı, operasyonel verimliliği ve katma değerli hizmetleriyle iş ortaklarına rekabet avantajı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Erünsal konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Penta Teknoloji'deki güçlü iş birliklerimizle teknoloji dünyasının gelişiminde önemli rol oynuyoruz. Autodesk gibi dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonunda öncü markalarla kurduğumuz iş birlikleriyle stratejik perspektifimizi güçlendiriyor iş ortaklarımızın teknoloji yolculuğuna değer katıyoruz. Stratejik önceliklerimizi ve hedeflerimizi sektör paydaşlarıyla değerlendirme imkanı bulduğumuz ve oldukça verimli geçen FY26 Kick-Off etkinliğinin, teknolojinin geleceğini tartışmak ve kolektif başarıya ulaşmak adına büyük bir fırsat penceresi açtığına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı

Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı
Alanya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet park halindeki midibüse çarptı: 2 ölü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Gözlerden uzak aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Aşka gelen Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni kadın, evinin önünde öldürüldü
title