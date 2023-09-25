Payday 3, Oyuncuların Beklentilerini Karşılayamadı

Starbreeze Studios tarafından geliştirilen dünyaca ünlü Payday serisinin merakla beklenen üçüncü oyunu geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Fakat oyun, beklentileri karşılamadı ve oyuncuların resmen hışmına uğradı.

Payday 3, olumsuz yorum yağmuruna tutuldu!

Soygun yapma üzerine kurulu Payday 3, yakın zamanda yani 21 Eylül tarihinde 499 TL fiyat etiketiyle resmen çıkış yaptı. Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen ve fragmanları ile oyuncularda büyük heyecan yaratan yapım, beklenen etkiyi yaratsa da bu etki olumlu olmadı.

Çıkışından birkaç gün sonra Steam'de en çok satan oyunlar sıralamasında yerini alan Payday 3, şimdiye kadar on binlerce kullanıcıdan yorum aldı. Fakat bu yorumların ne yazık ki büyük çoğunluğu olumsuz olarak yapıldı. Yani oyun, tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.

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Olumsuz yorum yapan oyuncular, Payday 3'te birkaç can sıkan problem olduğunu öne sürdü. Bu sorunlardan en sık duyulanı ise sunuculara erişilmekte güç çekildiği ve optimizasyon eksikliği nedeniyle FPS düşmesi.

Sistem gereksinimlerinin yüksek olmasına rağmen sürekli olarak FPS drop yediğini yani oyunun donarak ilerlediğini söyleyen pek çok oyuncu, çevrimdışı oyun modu olmadığından da şikayetçi oldu. Yani sözün özü kullanıcıların büyük çoğunluğu, Payday 2'nin şimdilik Payday 3'ten daha iyi olduğunu düşünüyor.

Geliştirici şirketin sürekli olarak artan olumsuz yorumlar doğrultusunda oyuncuları memnun etme amacıyla Payday 3 için çalışmalar yapması bekleniyor. Bu bağlamda, yakın zamanda bir güncelleme yayımlanabilir.

Payday 3 sistem gereksinimleri

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer alan Payday 3, iş birliğine dayalı bir soygun yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlence ve aksiyonu bir araya getiren yapımın sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10Windows 10İşlemci: Intel Core i5-9400FIntel Core i7-9700KEkran Kartı: Nvidia GTX 1650 (4 GB)Nvidia GTX 1080 (8 GB)RAM: 16 GB16 GBDepolama: 65 GB kullanılabilir alan65 GB kullanılabilir alan

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Payday 3 beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.