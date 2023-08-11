Hikayesi ile oyuncuları kendine çeken Papers Please çıkışının üzerinden geçen 10. yılını yeni bir web oyunu ile kutluyor. Oyunun geliştiricisi Lucas Pope ve şirketi 3909 LLC, efsaneleşen Papers Please oyununun 10. yılını yeni bir web oyunu ile kutluyor. LCD olarak adlandırılan oyunda da tıpkı orijinal oyunda yaptığımız gibi kişilerin giriş ve çıkışlarına onay veriyoruz. Oyunun adından da anlaşılacağı gibi grafikleri geçmiş yılların LCD taşınabilir cihazlarını taklit eder. Saatler vererek oynayacağınız bir oyun değil ancak iş arasında 5 dakikalık bir mola için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

İlk çıktığı dönemlerde sevilen ve ilginç olarak tanımlanan Papers Please 10. yaşına bastı. Evet bizce de zaman oldukça hızlı geçiyor. Oyunun ilk çıkış yaptığı tarih ve YouTuber'lar arasında popülerleşerek herkesin Papers Please videosu çektiği tarihler çokta uzak değilmiş gibi fakat aradan 10 sene geçti. Oyunun geliştiricisi Lucas Pope ise 10. yılı yeni bir oyunla kutluyor. İşte detaylar…

Papers Please 10. yaşını bir web oyunu ile kutluyor!

Hikayesi ile oyuncuları kendine çeken Papers Please çıkışının üzerinden geçen 10. yılını kutluyor. Piksel piksel şirin grafikleri, kendine bağlayan hikayesi ve psikolojik olarak birçok buhranı yaşamanıza olanak sağlayan oyun farklı farklı platformlarda toplamda 5 milyon kopyanın üzerinde sattı. Birde bu sayıya oyunun erkenden korsana düşme talihsizliğini de eklediğinizde çok yüksek bir oyuncu sayısına ulaşıyoruz.

Oyunun geliştiricisi Lucas Pope ve şirketi 3909 LLC, efsaneleşen Papers Please oyununun 10. yılını yeni bir web oyunu ile kutluyor. LCD olarak adlandırılan oyunda da tıpkı orijinal oyunda yaptığımız gibi kişilerin giriş ve çıkışlarına onay veriyoruz. Oyunun adından da anlaşılacağı gibi grafikleri geçmiş yılların LCD taşınabilir cihazlarını taklit eder. Saatler vererek oynayacağınız bir oyun değil ancak iş arasında 5 dakikalık bir mola için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

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40'tan fazla platformdan yer alan piksel tabanlı oyun en son Android ve iOS platformlarında sunuldu. App Store'da 2 dolar, Google Play Store'da ise 59,99 TL satış fiyatına sahip olan oyun Steam'de 18 TL'ye satışta. Peki siz Papers Please daha önce oynadınız mı? Sizce oyun anlatıldığı kadar güzel mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…