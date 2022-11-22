Oyuncular için kötü haber! Donanım fiyatları artıyor

Yapılan iddialara göre en önemli çip üreticilerinden biri olan TSMC fiyatlarında önemli bir artış yapacak.

Pandeminin etkileri teknoloji sektörü üzerinde devam ederken, dünya genelindeki ekonomik kriz fiyatları oldukça yükseltmiş durumda. Ülkemiz için ise artan kur fiyatları ile birlikte bu durumda daha da vahim bir hal almış durumda. Ancak önümüzdeki donanım fiyatları çok daha ulaşılamaz bir noktaya ulaşabilir.

3 nm üretim ile birlikte donanım fiyatları fırlayacak

Yeni ekran kartları ve işlemciler hali hazırda ulaşılması güç rakamlara ulaştı. Ancak gelen raporlara göre donanım fiyatları önümüzdeki yıl da artmaya devam edecek. Yapılan iddialara göre en önemli çip üreticilerinden biri olan TSMC fiyatlarında önemli bir artış yapacak.

Tayvan merkezli şirket, önümüzdeki yıldan itibaren 3 nm üretim süreci ile birlikte fiyatlarında önemli bir artış yapmayı planlıyor. Bu durum özellikle üst düzey ekran kartları ve işlemcilerin fiyatlarına oldukça olumsuz yansıyacak. Doğal olarak oyunseverler de bu durumdan olumsuz etkilenecek.

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AMD, NVIDIA ve Apple gibi markalara çip üreten TSMC bu anlamda oldukça güçlü durumda. Özellikle yeni nesil 3 nm üretim süreci söz konusu olduğunda TSMC'nin eli oldukça güçlü. Hal böyleyken TSMC elindeki bu gücü kullanarak fiyatları da önemli oranda yükseltebilir.

Hem AMD hem de NVIDIA, tedarik konusunda sırtını TSMC'ye yaslamış durumda. NVIDIA'nın yeni ekran kartları RTX 40 serisinde fiyat artışları net bir şekilde görüldü. AMD ise üretim sürecinde 5 nm ve 6 nm teknolojisini kullanarak fiyatlarını biraz olsun daha düşük tutmayı başardı.

Ancak gün sonunda her iki önemli ekran kartı üreticisi de TSMC'ye oldukça bağlı durumda. Gelecek yeni donanımlarda markaların 3 nm teknolojisine geçmesi ile fiyatlar da önemli oranda artacaktır. Eğer gelişmeler bu şekilde sürmeye devam ederse gelecekte bizleri çok daha pahalı donanımlar bekliyor.

Bilgisayarlarda üst düzey donanım toplamak artık iyice hayal olarak gibi görünüyor. Peki siz artan donanım fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.