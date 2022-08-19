M1 iMac ile Starbucks'da film izlediğimiz videomuzun ardından bu sefer de oyuncu kasası ile Starbuck'a gidip oyun oynadık. Neler yaşandı?

Daha önce yeni M1 iMac ile Starbucks'da film izlediğimiz videomuzun ardından bu sefer de oyuncu kasası ile Starbuck'a gidip oyun oynadık. Neler yaşandı?

Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik!

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda İncehesap'ın Shild Silver hazır oyuncu kasası ile Starbucks'ta kullandık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Videoda yer alan hazır sistemi satın almak için buraya tıklayın

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Starbucks'da kullandığımız hazır sistemde Intel i5-12400F işlemcisi merkezde yer alıyor. Bu işlemci, Asus Prime H610M-K D4 anakartına bağlı. 3200 MHz bellek frekansını destekleyen anakart tüm 12. Nesil Intel işlemcilerle uyumlu.

Oyuncuların en çok merak ettiği donanım tabiki de ekran kartı. Asus Dual GeForce RTX 3070 SI 8 GB 256 bit ekran kartı ile Starbucks'da gayet yeterli ve yüksek FPS'li oyun deneyimi sundu. Bellek tarafında ise 2 adet Team T-Force Vulcan TUF Alliance 3200 MHz RAM bizi karşılıyor.

Depolama konusunda da oldukça iyi bir marka olan WD'nin Green SN350 480 GB, 2400 MB/s yazma ve 1650 MB/s oranına sahip PCIe NVMe SSD modeli kullanılmış.

Tüm donanımlara ev sahipliği yapan kasamız ise Cougar Gemini S IRON-G dahili 600W 80+ dahili PSU bulunan RGB destekli kasa yapıyor.