Oyun performansında farklı ihtiyaçlara özel çözümler

Excalibur, farklı oyuncu profilleri ve kullanım senaryolarına göre geliştirdiği modellerle oyun performansına yönelik çözümler sunduğunu açıkladı.

Excalibur, oyun dünyasında artan performans beklentilerine dikkat çekerek, kullanıcıların güçlü donanımın yanı sıra uzun süre stabil kalan ve kesintisiz deneyim sunan sistemlere yöneldiğini bildirdi. Marka, farklı oyuncu profillerine ve kullanım senaryolarına göre geliştirdiği modellerle bu ihtiyaca yönelik çözümler sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, rekabetçi FPS oyunlarında yüksek kare hızı ve düşük gecikmenin öne çıktığı, AAA oyunlarda ise yüksek çözünürlükte akıcı performansın önem kazandığı ifade edildi. Mobil kullanıcılar için taşınabilirlik ile performans dengesinin belirleyici olduğu belirtilirken, farklı ihtiyaçlara yönelik modellerle çeşitli kullanım senaryolarına uygun alternatifler sunulduğu aktarıldı.

Rekabetçi FPS oyuncuları için Excalibur G920

Rekabetçi oyunlarda yüksek performans hedefiyle geliştirilen Excalibur G920 modeli, 14. nesil Intel i9-14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080 ve 5070Ti ekran kartı seçenekleriyle üst segment donanım sunuyor. Modelde yer alan 16 inç QHD ekran, 300Hz yenileme hızı, 500 NIT parlaklık ve 3 ms tepki süresi ile hızlı görüntü aktarımı sağlıyor.

G-Sync desteğinin görüntü yırtılmalarını azalttığı belirtilirken çift turbo akıllı termal fan yapısı ve çoklu hava çıkış kanallarıyla desteklenen soğutma sisteminin uzun süreli kullanımda performansın korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Fiyat/performans dengesi arayanlara Excalibur G870

G870 modelinin Intel Core i5, i7 ve Series 2 işlemci seçenekleri ile RTX 3050, 4050, 5050, 5060 ve 5070 ekran kartı alternatifleri sunduğu kaydedildi. Modelin 165Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi ile rekabetçi oyunlarda akıcılığı desteklediği belirtildi.

Anti-glare ekran yapısının farklı ışık koşullarında kullanım imkanı sağladığı, alüminyum tasarım ve yaklaşık 2.5 kilogram ağırlığın ise taşınabilirlik ve dayanıklılığı bir arada sunduğu aktarıldı.

Taşınabilirlik odaklı Excalibur G915

Açıklamada, taşınabilirlik önceliği olan kullanıcılar için geliştirilen G915 modelinin 2.3 kilogram ağırlığı ve 20.5 mm inceliği ile öne çıktığı ifade edildi. Alüminyum alaşımlı kasaya sahip modelin, RTX 5060 ve 5070 ekran kartı seçenekleriyle 1080p çözünürlükte performans sunduğu bildirildi.

MUX Switch desteği sayesinde performans ve enerji verimliliği arasında seçim yapılabildiği belirtilirken, yüksek parlaklık değerine sahip ekranın farklı kullanım senaryolarında avantaj sağladığı kaydedildi.

Oyun dışında da kullanım

Marka; modellerinin içerik üretimi, video düzenleme ve 3D görselleştirme gibi işlem gücü gerektiren alanlarda da kullanılabildiğinin altını çizdi. RTX 50 serisi GPU'ların yapay zeka destekli işlem teknolojileri ile DDR5 RAM, NVMe depolama ve Wi-Fi 6 ve 7 desteğinin sistem performansını desteklediği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı