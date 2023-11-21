ÖTV indirimi beklenen elektrikli otomobile zam! İşte yeni fiyatı

Elektrikli otomobil dönüşümü hem Türkiye'de hem de dünyanın en önemli gündem konuları arasında. Türkiye'de bu anlamda kendi elektrikli otomobil girişimi TOGG ile bu yarışa katıldı. Ancak Elektrikli otomobil fiyatları şu an için el yakıyor. İşte tüm dünyada örneği görülen vergi indirimi politikaları bizde de etkisini gösterdi. Bu anlamda Elektrikli otomobiller için vergi indirimi sağlayacak Kasım 2023 ÖTV düzenlemesi uygulamaya geçti. Bildiğiniz gibi bunun için 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobiller eğer 1 milyon 450 bin TL'yi aşmıyorsa yüzde 10 vergi dilimine alındı. Bu anlamda fiyatında indirim beklenen Mercedes-Benz EQA 250 +AMG +fiyatları ise tam tersine arttı.

Yeni ÖTV oranları sonrası Mercedes-Benz EQA 250 + elektrikli otomobil fiyatı

Mercedes-Benz EQA serisiyle elektrikli otomobil modelleri arasında önemli bir yere sahip. Son çıkan yasayla, motor gücü 140 kW olan Mercedes-Benz EQA 250+ AMG+ modeli eski fiyatı 2 milyon 360 bin TL'ydi. Şu an yeni fiyat ise 2 milyon 455 TL'ye yükseldi.

Peki ama elektrikli otomobiller için ÖTV indirimi beklentisine sebep olan vergi matrahları nereden nereye geldi. Bu anlamda eski ÖTV matrahı şu şekildeydi:

85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlar: Yüzde 25

120 kW üzeri elektrikli araçlar: Yüzde 60

Elektrikli otomobil ÖTV matrah seviyesi Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında şu şekilde güncellendi:

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 40

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 60

Mercedes EQA 250 + fiyatı için tabii ki büyük bir indirim beklenmiyordu. Bu anlamda otomobilin yüzde 40 vergi diliminde kalacağı tahminler arasındaydı. Bu fiyat güncellemesi sonrası yüzde 60'dan yüzde 40 vergi dilimine giren elektrikli otomobil modelleri için ÖTV indirimi pek de karşımıza çıkmayacak gibi görünüyor.

1.5 Milyon TL'ye alınabilecek elektrikli otomobiller! – ShiftDelete.Net

Ancak yüzde 10 dilimin biraz üzerinde kalan ve ÖTV indirimi beklenen Hyundai IONIQ 5 fiyatı da bu anlamda düşüş yaşadı ve 1 milyon 717 bin 829 TL fiyatına geriledi. Modelin ÖTV düzenlemesi öncesi fiyatı ise 2 milyon 300 bin TL'ydi. Yine fiyatı düşen ve yüzde 10'luk dilime giren diğer elektrikli otomobil modeli ise Subaru Soltera e-Xtreme modeliydi. Bu anlamda Subaru'da aracın fiyatını 2 milyon 358 bin 959 TL'den 1 milyon 854 bin 671 TL fiyata indirdi.

Şu ana kadar ise yüzde 10 ÖTV dilimine giren diğer otomobil modellerinin fiyatlarında ise şu ana kadar bir değişim yaşanmadı.

İşte yüzde 10 ÖTV vergi dilimine giren elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları:

BYD Atto 3 Desing – 1.590.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold – 1.436.000 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold – 1.497.400 TL

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg – 969.000 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli HB – 87kW – 1.347.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 – 87kW – 1.379.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio – 87kW – 1.411.900 TL

Hyundai KONA 100kW – Progressive – 1.390.000 TL

Hyundai Ioniq 6 – 111 kW 4×2 Progressive – 1.640.000 TL

Jeep Avenger 115KW Summit – 1.563.750TL

Kia Niro EV – 204 PS Otomatik – 1.595.000 TL

Leapmotor T03 80 kW – 995.000 TL

MG ZS EV Luxury – 156 PS – 72.6 kWsa – 1.649.000 TL

MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa – 1.299.000 TL

MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa – 1.519.000 TL

MINI Cooper SE Otomatik – 184 BG – Inspired – 1.418.351 TL

Opel Corsa Elektrik 100 kW GS – 1.175.900 TL

Opel Astra Elektrik – 115 kW – Ultimate – 1.599.900 TL

Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate – 1.493.900 TL

Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL

Peugeot e-2008 GT 115kW – 1.580.000 TL

Renault Zoe Intense R135 – 1.348.900 TL

Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp – 1.499.000 TL

Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp – 1.633.000 TL

Skywell ET5 ET-5 LR Legend – 1.655.000 TL

Seres 3 Elektrikli SUV – 2022 model – 1.585.368 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil – 1.563.500 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil – 1.227.500 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil – 1.329.500 TL