Otomobil tasarımında insan faktörü ortadan kalkıyor!

Yapay zeka teknolojisi artık hayatımızın hemen her alanında kendisini göstermeye başladı. Birçok alanda yapay zeka teknolojisinin kullanılmaya başlandığı bugünlerde otomotiv sektörü de pastadan payını alıyor. Yapay zeka teknolojisini benimsemeye başlayan markalardan bir tanesi de Audi oldu.

Audi, yapay zeka teknolojisini tasarımda kullanmaya başladı

Alman otomobil üreticisi, FelGAN adını verdiği yazılım ile birlikte artık tasarımda yapay zekadan faydalanıyor. Audi'nin BT departmanı ve Audi Design tarafından şirket içi geliştirilen AI tabanlı yazılım tasarımcıların sınırsız bir fikir havuzundan yararlanmasını sağlıyor.

Yazılımla birlikte hareket eden tasarımcılar tamamen yeni bakış açılarına kavuşurken, tasarımlarını geliştirme konusunda da gerekli adımları atabiliyorlar. FelGAN, çok sayıda tasarımı hızlı bir şekilde göstererek ya da mevcut tasarımları hedeflenen bir şekilde yeniden birleştirerek tasarımcılara kolaylık sunuyor.

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Sistem bu şekilde çalışarak Audi'nin jant tasarım ekibi için bir tür fikir merkezi görevi görüyor. Çeşitli tasarımlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilen FelGAN, tasarımcıların şekil, renk, yüzey yapısı ve diğer parametreleri gerçek zamanlı olarak kolayca denemelerini sağlıyor.

FelGAN'ın bir başka yararı da, yazılımın yapay zekanın yaptığı her tasarıma matematiksel bir değer atamasıdır. Geliştiriciler tarafından "DNA" olarak anılan bu değerler, tasarımların herhangi bir zamanda yeniden kullanılabilmesini sağlıyor.

Çoğu zaman ise tasarımcılar, FelGAN'ın kreasyonlarından yalnızca bireysel öğeleri ele alıyor. Bunları uyumlu bir genel tasarım haline getiren uzmanlar tam anlamı ile makine ve insan arasındaki ortak çalışmayı simgeliyor. Bu şekilde oluşturulan tasarımların plastik veya alüminyumdan örnekleri ise yüksek teknolojili bir freze makinesi kullanılarak oluşturuluyor.

Gelecekte, FelGAN'ın arkasındaki teknoloji, diğer Audi departmanlarından tasarımcıları tarafından da değerlendirilerek kapsamlı bir yapay zeka tasarım platformuna evrilebilir. Şu anda tasarımcıların katkıları ile her geçen gün büyüyen bu platform, ilerleyen zamanda çok daha yetenekli hale gelebilir. Böylelikle genel anlamda otomobil tasarımı da yine yapay zekaların elinden çıkabilir.

Audi, FelGAN isimli yapay zeka teknolojisi ile tasarım anlamında oldukça önemli adımlar atıyor. Peki siz yapay zeka teknolojisinin otomobil tasarımı üzerindeki olası etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.