Orta Çağ'da Geçen Kingmakers Oyununun Yeni Fragmanı Yayınlandı

Son zamanlarda binlerce askerin yer aldığı ve Orta Çağ'da geçen birçok oyun yayınlandı. Steam'de kısa sürede popüler olan bu yapımların arasında Kingmakers da yer alıyor. Oyunun yeni fragmanı, 500 yıl önceki savaşlarda yeni nesil silah kullanmayı gözler önüne seriyor.

Kingmakers fragmanı yayınlandı

Redemption Road Games tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından yayınlanacak olan Kingmakers, ilk duyurusuyla büyük ses getirdi. Orta çağ strateji türüne yeni bir yorum getiren oyun, modern silahları eski nesil savaşlarda kullanmayı mümkün hale getiriyor.

Orta Çağ'da geçen Kingmakers, şövalyelerden ve piyadelerden oluşan orduları komuta etmek yerine, birtakım elit ajanı 500 yıl öncesine götürüyor. Oyuncuların amacı ise eski dünyada yeni teknolojileri kullanarak bir kıyameti önlemek olacak.

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Kingmakers'ta av tüfeği, keskin nişancı tüfeği gibi yeni nesil silahlar bulunuyor. Ayrıca kamyonlar, saldırı helikopterleri ve çağrılabilir hava saldırıları gibi araçlar ve hava desteğiyle savaşları daha da kızıştırmak mümkün olacak. Örneğin fragman, bir oyuncunun modern bir saldırı tüfeğiyle Orta Çağ ordularını öldürdüğü bir sahneyi gösteriyor.

Tek başına oynamanın yanı sıra, her biri kendi ordusunun kontrolünü ele geçirerek en fazla üç oyuncuyla co-op deneyimi de sunuluyor. Oyunda binlerce askerin bulunduğu orduları yöneteceğinizi de belirtelim.

Kingmakers'ın bu yılın sonlarında Steam'de erken erişime girmesi ve çok yakın zamanda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun fiyatı ise şimdilik belli değil. Ancak aksiyon ve macera sevenlere hitap edecek gibi duruyor.