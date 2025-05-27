Orhaneli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Gerçekleştirildi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin projeleri sergilendi. Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, katılımcılara teşekkür etti ve projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi.
Fuara, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da katıldı.