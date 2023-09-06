Oppo Watch 4 Pro ile Gerçek Zamanlı Kan Şekeri Takibi Mümkün!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Watch 4 Pro ile gerçek zamanlı kan şekeri takibini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, diyabet hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve kan şekeri yönetimini kolaylaştırmak için büyük bir adım olacak.

Akıllı saat teknolojisinde yarış kızışıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz günlerde iki yeni cihazını duyurdu. Yeni Find N3 Flip katlanabilir telefon ve Watch 4 Pro. Oppo, Watch 4 Pro ile birlikte Apple Watch'ın alternatifi olmayı başardı. Üstelik gerçek zamanlı kan şekeri takibini sağlayan bir sistem geliştirdi. Böylelikle rakibine fark atmayı başardı.

Oppo Watch 4 Pro ile gerçek zamanlı kan şekerini takip etmek mümkün!

Akıllı saat teknolojisi deyince akla ilk olarak Apple geliyor. Apple Watch dünyadaki en popüler giyilebilir cihazı. Böylelikle Apple, bu sektörün liderliğini elinde tutuyor. Diğer büyük teknoloji devleri ise bu yarışta Apple ile kıyasıya rekabete tutuştu. Rakipleri bu yarışta Apple'ı alt edebilmek için onun daha önce çözemediği bir problemi çözmeleri gerekiyor. Böylelikle yarışta bir adım öne çıkabilir.

Apple, yıllardır kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi için glikoz sensörü üzerinde çalışıyor. Ancak doğru ölçümler sunmak için en güvenilir glikoz okuma yöntemleri kan alarak mümkün. Bu sistemi sensörlerle geliştirmek ise Apple'ın önündeki en büyük engel. Böyle bir sistemi geliştirmek yıllar alabilir.

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Ancak Oppo bu soruna farklı bir çözüm getirdi. Watch 4 Pro'nun kendine ait bir kan şekeri sensörü yok. Peki kan şekerini ölçebilecek bir sensör yoksa bu durumu nasıl çözecek? Oppo, bu soruya Watch 4 Pro yu tanıttığı sayfasında bir dipnotta cevap verdi.

Akıllı saatin bir glikoz izleme (CGM) cihazına bağlanması gerekiyor. Bununla birlikte glikoz ölçümüne üçüncü taraf olarak uygulama dahil olacak. Ayrıca Oppo, dipnotta Sannuo, Abbott ve Weitai dahil olmak üzere Oppo Watch 4 Pro ile çalışan üç cihazı listeliyor.

Kan şekeri seviyelerinin akıllı saatlerde görünmesi, insanların yaşam kalitesini arttırmak için büyük bir adım olacak.Böylelikle diyabetin erken başlamasına neden olabilecek davranışları düzeltmelerine yardımcı olacak. Ayrıca diyabet hastaları, akıllı saatlerinden canlı veri almak büyük fayda sağlayacak. Bu sayede kan almayı içeren geleneksel kan şekeri ölçüm yöntemlerini kullanmaktan kurtulabilecekler.

Ayrıca bu teknoloji, düşük veya yüksek kan şekeriyle hemen başa çıkabilmelerine imkan sağlayacak. Zamanla daha iyi kan şekeri yönetimi, aşırı şekerin diğer organlar üzerindeki etkilerini azaltmada önemli bir adım olacak. Yaşam kalitesinin artmasında önemli rol oynayacak bu yeni teknoloji için şirketlerin elini çabuk tutması gerekiyor.