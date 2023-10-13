Oppo, Katlanabilir Telefon Pazarında Samsung'a Gönderme Yaptı

Oppo, katlanabilir akıllı telefonların ağırlık sorununu çözdüğünü iddia ederek Samsung'a gönderme yaptı. Find N3 modeliyle sektörün en hafif ve zarif telefonunu tanıtmayı hedefliyor.

Akıllı telefon dünyasının son yıllardaki yükselen ismi Oppo, katlanabilir alanında güçlü cihazlar çıkarmaya devam ediyor. Henüz yolun başında diyebileceğimiz katlanabilir akıllı telefon sektörünün en güçlüsü olmak isteyen teknoloji şirketi, en büyük rakibine göndermeli bir video paylaştı.

Oppo, paylaştığı video ile cihazların hafifliğine odaklanıyor

Oppo, katlanabilir akıllı telefonların kronik sorunlarından birisi olan ağırlık problemini çözdüğünü iddia ediyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda Oppo Find N3 ve N3 Flip ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Oppo, Samsung'un ağır olduğunu iddia ederek gönderme yapmış ?? Bu modeli çok merak ediyorum. Yakında detaylı inceleme videosunu paylaşacağım ???? pic.twitter.com/XA9WbSIsv9 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 13, 2023

Videodan da anlaşılacağı üzere Oppo, Find N3 modelini sektörün en hafif ve en zarif telefonlarından birisi olarak tanıtmak istiyor. 19 Ekim'de küresel pazara çıkmaya hazırlanan model hakkında birçok sızıntı gün yüzüne çıktı.

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Ön tarafında 6,31 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen Find N3, aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip 7,82 inç büyüklüğünde ikinci AMOLED ekranı iç kısmında taşıyor. Kasanın arkasında üçlü kamera grubuna yer veren N3 Fold, ana kamera olarak 48 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameranın yanında 64 Megapiksel telefoto kamera ve 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera da yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması beklenilen Oppo Find N3 Fold, 16 GB RAM bellek ile işlemcisini destekliyor. Android 13 işletim sistemi ile çalışan cihaz, kasanın içerisinde 4805 mAh'lik bir batarya barındırıyor. Tüm bunlara ek olarak 100W hızlı şarj desteği de Find N3 Fold bünyesinde bulunuyor.