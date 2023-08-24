Oppo Find N3 Flip ve Oppo Watch 4 Pro için tanıtım tarihi açıklandı

Oppo, Find N3 Flip ve Watch 4 Pro modellerini tanıtmak için 29 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Find N3 Flip'in özellikleri arasında 6,8 inç FHD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, üçlü arka kamera ve 32 Megapiksel ön kamera bulunuyor. Oppo Watch 4 Pro ise kahverengi ve siyah renk seçenekleriyle GPS ve NFC gibi özelliklere sahip bir akıllı saat olarak tanıtılacak.

Oppo'nun dikey katlanabilir akıllı telefon modeli Oppo Find N3 Flip ve Oppo Watch 4 Pro için tarih verildi. Birkaç gün önce sızdırılan lansman tarihi, bugün resmi olarak Oppo tarafından açıklandı. İşte Find N3 Flip ve Watch 4 Pro hakkında bilinenler.

29 Ağustos'ta iki model de tanıtılacak!

Oppo bugün resmi olarak yaptığı açıklama ile Oppo Find N3 Flip ve yeni akıllı saati Oppo Watch 4 Pro için tarih verdi. 29 Ağustos tarihinde bir etkinlik gerçekleştireceğini açıklayan şirket, bu etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefonunu ve yeni akıllı saat modelini tanıtacak.

Şimdiye kadar gelen sızıntılara göre 6,8 inç büyüklüğünde FHD+ kalitesinde AMOLED bir ekranla gelecek olan Find N3 Flip, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Kameranın hemen yanında 3,26 inç büyüklüğünde ikincil bir AMOLED ekran taşıyan cihaz, arka tarafta üçlü kamera grubuna yer veriyor. Bu kamera grubu 50 + 8 + 32 Megapiksel olarak şekilleniyor. Ön kısımda ise yine 32 Megapiksellik bir ön kamera mevcut.

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İçinde 4300 mAh'lik bir batarya taşıyan Oppo Find N3 Flip, 67W hızlı şarj desteği sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden alması beklenilen katlanabilir telefonun, 16 GB RAM belleğe, 512 GB dahili depolamaya, yana monte parmak izi sensörüne ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 işletim sistemine sahip olacağı biliniyor.

Başta da dediğimiz gibi aynı etkinlikte Oppo Watch 4 Pro akıllı saatini de tanıtacak olan şirket, bu modelde kahverengi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. GPS ve NFC gibi özelliklere sahip olacak olan Watch 4 Pro, kare tasarımı sayesinde oldukça şık duruyor.

Oppo Find N3 Flip'in bilinen özellikleri

Ekran: 6,8 inç FHD+ AMOLED 120Hz ve 3,26 inç AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Ön kamera: 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 32 Megapiksel telefoto

Pil: 4300 mAh, 67W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1