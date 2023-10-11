Oppo Find N3 Flip Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Çin'de satışa çıkan Galaxy Z Flip 5 rakibi Find N3 Flip'in Avrupa macerası çok yakında başlayacak. Oppo Find N3 Flip'in fiyat etiketi paylaşıldı. Buna göre akıllı telefonun 12 GB RAM ve 256 GB'lik versiyonunun 1.140 dolardan satılması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Çin'de satışa çıkan Galaxy Z Flip 5 rakibi Find N3 Flip'in Avrupa macerası çok yakında başlayacak. Katlanabilir telefonun global sürümü daha önce Geekbench veri tabanında ve bazı e-ticaret sitelerinde ortaya çıktı. Kısa bir süre önce paylaşılan yeni bir rapor ise cihazın fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Oppo Find N3 Flip Avrupa fiyatı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Abhishek Yadav, yaklaşan Oppo Find N3 Flip'in fiyat etiketini paylaştı. Buna göre akıllı telefonun 12 GB RAM ve 256 GB'lik versiyonunun 1.140 dolardan satılması bekleniyor. 512 GB depolamalı sürümün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı. Bunun dışında cihazla ilgili gelen geçmiş sızıntılara bakarak Avrupa ve Çin versiyonunun arasında çok da büyük farkların olmayacağını söyleyebiliriz.

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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;