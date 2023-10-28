Oppo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Oppo A79 5G modelini tanıttı. Şık tasarımı, yüksek çözünürlüklü ekranı ve güçlü işlemcisi ile dikkat çeken Oppo A79 5G'nin fiyatı 240 dolar olarak belirlendi.

Oppo A79 5G Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Oppo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, uzun bir süredir merakla beklenen Oppo A79 5G modelini tanıttı. İşte Oppo A79 5G özellikleri ve fiyatı…

Oppo A79 5G özellikleri ve fiyatı

Şık tasarımı ile gözlerin kendisine çevrilmesini sağlayan Oppo A79 5G, 6,72 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, Widevine L1 sertifikasına sahip. Bu sertifika, bu ekran üzerinden HD kalitede video izlenebileceği anlamına geliyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sisteminde çalışıyor.

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Akıllı telefonun ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyorken arka tarafında ise 50 Megapiksel Samsung ISOCELL JN1 ana kamera ve 2 Megapiksel Omnivision OV02B1B portre kamerası bulunuyor.

33 W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken Oppo A79 5G modelinin çift SIM desteği var. Son olarak yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile raflarda yerini alacağını belirtelim.

Oppo A79 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu6,72 inçEkran ÇözünürlüğüFHD+Ekran Yenileme Hızı90 HzEkran SertifikasıWidevine L1İşlemciMediaTek Dimensity 6020RAM8 GBDahili Depolama128 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar– Ana Kamera: 50 Megapiksel – Portre Kamera: 2 MegapikselBatarya Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı33 WRenk SeçenekleriYeşil, SiyahSIM DesteğiÇift SIM5G Bağlantı: Var

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Oppo A79 5G modelinin fiyatı ise 240 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Eğer satılırsa, fiyatı için döviz kuru ve vergiler göz önünde bulundurularak 13 bin 500 TL gibi bir tahmin yürütebilmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.