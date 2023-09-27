Oppo A79 5G Modeli Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

Oppo, uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle dikkat çekecek olan A79 5G modeli üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon, hızlı şarj desteği, büyük pil kapasitesi ve gelişmiş kameralarıyla kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor.

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan Oppo cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek Oppo A79 5G modeli üzerinde çalışıyor. Peki akıllı telefon neler sunacak?

Oppo A79 5G neler sunacak?

Yaklaşan OPPO A79 5G, CPH2557 model numarasıyla NBTC, TUV IMDA, FCC ve TUV veri tabanlarında ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 33W hızlı şarjı destekleyen 4.880 mAh'lik bir pilden beslenecek. Öte yandan 165,61×76,02×7,99 mm boyutlarında ve 193 gram ağırlığında olacak. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştıracak.

Akıllı telefonda 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada ise f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksellik bir ana kamera karşımıza çıkacak. Özelliklerine baktığımızda fiyat performans odaklı olacağını anladığımız ürünün maalesef cihazın işlemci, RAM ve depolama gibi detayları henüz belli değil.

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Bunun dışında geçtiğimiz günlerde tanıtılan OPPO A2 Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikOppo A2 Pro Ekran6.7 inç Full HD+ OLEDÇözünürlük1080 x 2400 pikselTazeleme Hızı120 HzDokunmatik Örnekleme Hızı240 HzParlaklık920 nitPWM Karartma Hızı2160HzRenk Gamı100% DCI P3İşlemciMediaTek Dimensity 7050Üretim Süreci6nmCPU Çekirdekleri2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G68 MC4Ön Kamera8 MegapikselArka Kameralar64 Megapiksel (Ana), 2 Megapiksel (Portre)Video Kaydı4K 30 FPSRAM8 GB veya 12 GBDepolama256 GB veya 512 GBBatarya Kapasitesi5,000 mAhŞarj Hızı67Wİşletim SistemiAndroid 13Fiyat$250 (8 GB + 256 GB), $275 (12 GB + 256 GB), $330 (12 GB + 512 GB)

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