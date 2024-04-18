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Oppo A60 Modelinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

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Oppo, orta segment kataloğuna yeni bir model olan Oppo A60'yı eklemeye hazırlanıyor. Telefonun teknik özellikleri ve detayları açıklandı.

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, yakında orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model için önümüzde çok bir zaman kalmadığı tahmin ediliyorken telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen Oppo A60 özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni detaylara göre Oppo A60 modeli, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Bununla birlikte akıllı telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek.

Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışması beklenen Oppo A60, 45W hızlı şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak akıllı telefonun 8 Megapiksel özçekim ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip olacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

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Beklenen Oppo A60 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 680RAM: 8 GBEkran Çözünürlüğü: 1604 x 720İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhHızlı Şarj Desteği: 45WArka Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9 diyafram aralığıÖn Kamera: 8 Megapiksel, f/2.0 diyafram aralığı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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