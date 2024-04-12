Oppo A3 Pro Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Oppo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket, uzun bir süredir merakla beklenen A3 Pro modelini ana vatanı Çin'de tanıttı. Tüketicilerin karşısına çıkan model, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı…

Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı

Oppo A3 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda AMOLED ekrana yer veriyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 950 nit parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 işlemcisinden güç alıyor.

Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışan telefon için 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Bu noktada ilave 12 GB sanal bellek özelliği olduğunu da belirtelim.

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Ön tarafında FHD çözünürlükte 30fps video çekilebilen 8 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise ikili kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumsa 64 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Bu kameralar ile 30fps 4K video çekilebiliyor.

Oppo A3 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetay Ekran: 6.7 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 950 nit parlaklıkİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14İşlemci: MediaTek Dimensity 7050RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4x + 12 GB sanal RAMDepolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1Batarya: 5,000mAh, 67W hızlı şarj desteğiParmak İzi Okuyucusu: VarÖn Kamera: 8 Megapiksel 30fps FHDArka Kameralar: 64 Megapiksel ana kamera 2 Megapiksel derinlik sensörü 30fps 4K video kaydıBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

Oppo A3 Pro başlangıç fiayatı 275 dolar olarak belirlendi.

Oppo A3 Pro fiyatı:

Oppo A3 Pro 8 GB RAM + 128 GB: 1.999 Çin yuanı (~275 dolar)

Oppo A3 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 2.199 Çin yuanı (~300 dolar)

Oppo A3 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 2.499 Çin yuanı (~345 dolar)