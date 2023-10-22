Oppo A2 5G Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Oppo, son dönemlerde yakın zamanda tanıtacağı A2 5G adlı modeli ile adından söz ettiriyor. Fiyat/performans odaklı olmasıyla telefon pazarındaki rekabete ivme katacak bu modelin TENAA sertifikası ortaya çıktı. Böylelikle Oppo A2 5G teknik özellikleri gözler önüne serildi.

Oppo A2 5G teknik özellikleri neler olacak? İşte bilinenler

Orta segmentte yer edinecek Oppo A2 5G, TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Bilmeyenler için TENAA, Çin'de telekomünikasyon ile ilgili ürünlere verilen bir sertifikadır. Bu sertifikada söz konusu cihazın özellikleri de yer alır.

Oppo A2 5G modelinin TENAA sertifikasına baktığımızda akıllı telefonunun 6.72 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte LCD bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Mevcut bilgiler, bu ekranın 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızı ile destekleneceğini gösteriyor.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olacağı aktarılan akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan bir kamera kurulumu yer alacak.

Cihaz, 2,2 GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Akabinde modelin RAM bakımından 8 GB ve 12 GB şeklinde iki varyasyonu olacağı görülüyor. Depolama alanı tarafındaysa 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut olacak.

5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek Oppo A2 5G modeli, Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sisteminde çalışacak. Son olarak akıllı telefonun 165,6 x 76 x 7,9 mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığında olacağı sertifikada yer alan bilgiler arasında.

Oppo A2 5G modelinin beklenen teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.72 inç FHD+ LCD, 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızıÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kameralar: 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüİşlemci: Sekiz çekirdekli, 2,2 GHz hızındaRAM: 8 GB / 12 GBDepolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GBBatarya: 5.000 mAhİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13Boyutlar: 165,6 x 76 x 7,9 mmAğırlık: 193 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.