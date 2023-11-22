OpenAI kaosu her geçen gün daha farklı bir boyuta dönüyor. Geçtiğimiz günlerde OpenAI'dan kovulmasıyla gündeme gelen Sam Altman, yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan haberlere göre OpenAI'nın kovulan Ceo'su Sam Altman geri dönüyor. İşte detaylar!

Sam Altman'ın geri dönüşü için anlaşmaya varıldı!

Yapay zeka şirketi OpenAI'da son günlerde büyük bir CEO krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde OpenAI CEO'su Sam Altman, görevinden alındı. CEO'nun görevden ayrılmasıyla birlikte Microsoft'a geçtiğine dair birçok haber ortaya çıktı.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Bunun üzerine OpenAI'nın 500'den fazla çalışanı Sam Altman'ın geri dönmesini istediklerini ve geri dönmediği takdirde istifa ederek Microsoft'a geçeceklerini belirtti. Tüm bunların ardından bugünkü haberlere göre kovulan CEO'nun geri döneceği haberleri ortaya çıktı.

OpenAI çalışanlarından büyük rest! Yoksa Microsoft'a geçeriz

Şirketin X hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada Altman'ın CEO olarak geri dönüşü için bir anlaşmaya varıldığına dair ifadeler yer aldı. Yeni yönetim kurulunda Bret Taylor başkan olarak atandı. Kurulda ise Larry Summers ve Adam D'angelo da yer aldı.

i love openai, and everything i've done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya's support, i'm… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Şirketin ardından Sam Altman da bir açıklama yaptı. Açıklamasında OpenAI'ı sevdiğini ve şirkete dönmek için sabırsızlandığını ifade etti. Ayrıca Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın da desteğini aldığını belirten CEO, şunları ekledi: "Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Birkaç saat önce OpenAI'nın Sam Altman ile bu hafta en kısa sürede geri dönmesi üzerine görüştüğü bildirildi. Tüm bu görüşmelerin ardından Sam Altman'ın şirkete CEO olarak tam anlamıyla geri döneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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