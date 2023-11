OpenAI, ChatGPT için sesli iletişim özelliğini ücretsiz kullanıcılara sunuyor

OpenAI, son zamanlarda CEO Sam Altman'ın şirketten ayrılmasıyla gündemde yer alıyor. Şirkette bu olayla dönerken OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için de çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapay zeka botu ChatGPT, kullanıcıların sesli iletişim kurmalarını sağlayacak yeni özellik getiriyor.

ChatGPT sesli iletişim özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunulacak!

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden olan OpenAI, geçtiğimiz aylardan bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda ise yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT'nin artık görebileceği, duyabileceği ve konuşabileceği ifadeleri yer alıyordu.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation. Sound on ?? pic.twitter.com/c5sCFDAWU6 — OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023

Öte yandan ChatGPT, birkaç ay önce sesli iletişim özelliğine sahip oldu. Bununla birlikte ChatGPT Plus paketi alan kullanıcılar, bu özellik sayesinde sohbet botuna konuşarak soru sorma imkanına sahipti. Aynı şekilde sesli olarak da yanıt alabiliyorlardı. Ancak bugünden itibaren bu durum değişiyor.

ChatGPT'nin X hesabından bir paylaşım oldu. Bu paylaşımda ise söz konusu özelliğin nasıl çalışacağına dair bir video yer aldı. Bu videoda ise ChatGPT'ye şu soru yöneltiliyor: "Takımımız için oldukça uzun bir geceydi ve hepimiz çok açız. 778 kişi için 40 cm'lik kaç tane pizza söylemeliyiz?"

Bununla birlikte ChatGPT'nin sahip olduğu bu özelliğin ücretsiz kullanıcılar için de kullanıma sunulduğu ortaya çıktı. Ayrıca daha öncesinde OpenAI ortaklarından olan Greg Brockman, sesli iletişim özelliğindeki deneyimi tamamen değiştireceğini belirtti.

