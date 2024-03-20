Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler arasında OpenAI'ın GPT dil modelleri ile ilgili haberler de yer aldı. Şirket, en son Kasım 2023'te GPT-4 Turbo modelini kullanıma sundu. Akabinde gözler, GPT-5 çevrildi. Çok daha büyük veri seti ile eğitilmesi beklenen GPT-5, merakla bekleniyor. Son olarak kullanıcıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Peki GPT-5 çıkacak mı?

OpenAI CEO'sundan heyecanlandıran açıklamalar! GPT-5 çıkacak mı?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre GPT-5'in GPT-4'e kıyasla 100 kat daha fazla parametreye sahip olması bekleniyor. Bu doğrultuda yeni modelin ne zaman kullanıma sunulacağı merak ediliyor. Son olarak OpenAI CEO'sundan heyecanlandıran açıklamalar geldi.

Open AI CEO'su Sam Altman, podcast yayıncısı Lex Fridman ile röportaj yaptı. Altman, kendisine sorulan GPT-5 ile ilgili sorulara belirsiz ama ilginç yanıtlar verdi. Fridman, model bu yıl kullanıma sunulacaksa Altman'dan iki defa göz kırpmasını istedi.

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Altman ise gözünü kırpmadan bu yıl yeni bir dil modeli çıkaracaklarını fakat bu modele ne isim vereceklerini bilmediklerini söyledi. Sunucu, sorusuna daha net bir yanıt alabilmek için Altman'ı biraz sıkıştırdı.

Bunun üzerine CEO, konu hakkında daha fazla ayrıntı vererek, bu yıl kullanıma sunulacak yeni modelin adının GPT-5 olup olmamasından ziyade gelişmiş özellikleriyle adından söz ettireceğinin altını çizdi. Büyük bir kilidi açmaktan bahseden Altman, son olarak "200 orta büyüklükteki şeyi tek bir dev şeye dönüştürmek" ifadeleriyle merak uyandırdı.

Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.