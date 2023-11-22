OpenAI CEO'su Sam Altman kovulduktan bir kaç gün sonra görevine geri sönüyor

OpenAI, ChatGPT'nin yapımcısı ve CEO'su Sam Altman'ı işten çıkarıldıktan sadece birkaç gün sonra geri getirme kararı aldı.Altman, generatif yapay zekanın hızlı ticarileşmesinin yüzü olmuştu, ancak şirketin yönetim kurulu güvenlik riskleri konusundaki endişelerini vurguluyordu. Yeni yönetimde Bret Taylor, Larry Summers ve Adam D'Angelo gibi isimler bulunuyor.

OpenAı şirketinin ChatGPT yapımcısı ve CEO'su işten çıkarıldıktan bir kaç gün sonra gelen tepkiler üzerine eski görevine geri getirildi.

San Francisco merkezli OpenAI, "Sam Altman'ın yeni bir başlangıç yönetimi ile CEO olarak OpenAI'e dönmesi konusunda prensipte anlaşma sağladık" diyor.

Altman'ı cuma günü kovmuş olan yönetimin yerine geçecek olan yönetim, Twitter'ın geçen yıl Elon Musk tarafından devralınmadan önce başkanlık yapan eski Salesforce ortak CEO'su Bret Taylor tarafından yönetilecek. Diğer üyeler, eski ABD Hazine Sekreteri Larry Summers ve Quora CEO'su Adam D'Angelo olacak.

D'Angelo'nun da dahil olduğu önceki OpenAI yönetim kurulu, Altman'ın neden kovulduğuna dair belirli bir sebep vermek istememiş ve bu durum, şirket içinde bir hafta sonu boyunca yaşanan iç çatışma ve yatırımcılardan gelen artan dış baskıya yol açmıştı.

Kaos aynı zamanda Altman ile şirketin yönetim kurulu üyeleri arasındaki farkları da vurguladı. Altman, bir yıl önce ChatGPT'nin gelmesinden bu yana generatif yapay zekanın hızlı ticarileşmesinin yüzü haline gelmişti ve şirketin yönetim kurulu üyeleri, yapay zekanın daha da ilerledikçe ortaya çıkan güvenlik riskleri konusunda derin endişelerini dile getirmişti.