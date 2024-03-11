OpenAI CEO'su resmi olarak Sam Altman oldu

OpenAI, kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın geçtiğimiz aylarda aniden kovulmasıyla büyük gündem yaratmıştı. Şirket çalışanlarının yönetim kuruluna baskı yapmasıyla birlikte geri dönen Altman, resmi olarak da OpenAI CEO'luğu koltuğuna yeniden oturdu.

OpenAI CEO'su resmi olarak Sam Altman oldu

OpenAI, Altman'ın işten çıkarılmasıyla ilgili koşulları bağımsız olarak araştırması için WilmerHale hukuk firmasını göreve aldı. Büronun hazırladığı rapor ise önceki yönetim kurulunun Altman'ı görevden alma hakkı olmasına rağmen, bunu "etik bir şekilde" gerçekleştirmediğini söyledi.

Sam Altman'ın oldukça kısa bir zaman diliminde kovulduğunu ve herhangi bir geri dönüş yapılmadığını tespit etti. Raporda Altman'ın davranışının görevden alınmasını haklı çıkarmadığı da belirtildi.

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Bu bulgular ışığında OpenAI'nin mevcut yönetim kurulu yeniden düzenlendi. Resmi olarak OpenAI CEO'su Sam Altman olurken, şirket Başkanlığına ise yeniden Greg Brockman atandı.

Yeni yönetimle birlikte bazı değişiklikler yapıldı. Bunlar arasında yapay zeka için yeni yönergeler, ihbar hattı ve üç yeni yönetim kurulu üyesinin eklenmesi bulunuyor. Bu üyelerin ise Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman ve Fidji Simo olacağı bildirildi.

Liderlik değişikliği, geçen yapay zekayı güvenli şekilde geliştirmek isteyen OpenAI için bir dönüm noktası gibi görünüyor. Bağımsız soruşturma ve yönetimdeki yenilikler, ileriye dönük güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olabilir.

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