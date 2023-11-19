OpenAI Çalışanları Sam Altman'ın Geri Dönmesini İstiyor

OpenAI yönetim kurulu, şirketin CEO'su Sam Altman'ı görevden almasının ardından çalışanların rest çekmesiyle karşı karşıya kaldı. Altman'ın geri dönmesi için süre tanınmasına rağmen yönetim kurulu bu talebi kabul etmedi.

Cuma günü şirketin Ceo'su Sam Altman'ı görevinden alan OpenAI yönetim kurulu, yeni bir sorun ile karşı karşıya. Sızdırılan bilgilere göre OpenAI çalışanları, Sam Altman ile ilgili yönetim kuruluna rest çekti. İşte detaylar…

OpenAI çalışanları: "Sam Altman şirkete geri dönmeli."

OpenAI'nin mevcut yönetim kurulu, bilim insanı Ilya Sutskever, Quora Ceo'su Adam D'Angelo, eski GeoSim Systems Ceo'su Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nin strateji direktörü Helen Toner'den oluşuyor. Geleneksel şirketlerin aksine yönetim kurulunun görevi hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak üzere kurulu değil. Yönetim kurulundaki kişilerin OpenAI'de öz sermayeye sahip olmadığını da belirtelim.

Birçok kaynağa göre, OpenAI'nin kurucu ortağı ve araştırmacılarına liderlik eden Sutskever, bu hafta Altman'ın devrilmesinde etkili oldu. Altman'ın kovulmasından birkaç saat sonra, OpenAI başkanı Greg Brockman da istifa ettiğini açıkladı.

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Şirket ile yollarını ayıran ikili, başka bir firma kurma konusunda arkadaşları ve yatırımcılarla görüştü. Cuma günü bir dizi üst düzey araştırmacı da istifa etti. Şirkete yakın kişilere göre, daha fazla kişi OpenAI'dan ayrılarak Sam Altman'ın yeni firmasına geçiş yapacak.

OpenAI çalışanları, eski CEO'nun görevine geri dönmesi için yönetim kuruluna süre tanıdı. Altman'a yakın bir kaynak, yönetim kurulunun ilkesel olarak istifa etmeyi ve Altman ve Brockman'ın geri dönmesine izin vermeyi kabul ettiğini belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre, yönetim kuruluna verilen süre doldu.

OpenAI'in en büyük yatırımcısı olan Microsoft, Altman'ın kovulmasının ardından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada şirketin OpenAI ile olan ortaklığına "bağlı" kaldığını belirtti. OpenAI yatırımcılarının Altman'ın kovulma kararına önceden bilgilendirilmediklerini ve karar üzerine görüş bildirme fırsatı bulamadıklarını belirtelim.

Şirketin yüzü ve yapay zeka alanında en öne çıkan sesi olan Altman'ın görevine sun verilmesi, rakiplerin ChatGPT'nin olağanüstü yükselişine yetişmeye çalıştığı bir dönemde şirketi belirsizliğe sürüklüyor. OpenAI sözcü, Altman'ın yönetim kurulu ile geri dönme konusundaki görüşmelerine dair yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındı.